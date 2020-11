Verklapt Jennifer Hoffman hiermee per ongeluk het geslacht van haar kindje?

Jennifer Hoffman (39) is volop bezig met de inrichting van de babykamer. Vol trots laat de zwangere actrice de vorderingen zien op Instagram, maar daarbij lijkt ze het geslacht van haar eerste kindje te verklappen…

Voorproefje babykamer

Jennifer geeft via Instagram Stories een voorproefje van de babykamer: blauw voert overduidelijk de boventoon. Hoewel het niks hoeft te zeggen, kan het een grote hint zijn. Maar bij de tekst die ze in een volgende Story plaatst lijkt ze toch écht te verraden of het een jongen of meisje is. “Ik bedoel, het is een baby. Wat weet hij nou?”, schrijft ze. Jennifer wilde niet reageren toen Shownieuws vroeg of het inderdaad een jongetje wordt, wat eigenlijk nóg verdachter is.

Jennifer Hoffman zwanger

De 39-jarige Jennifer maakte het blije babynieuws half september bekend met een foto van zichzelf waarop ze trots poseert met haar bollende buik. “Bezig met de grootste internationale productie van mijn leven”, aldus de actrice, doelend op haar half Franse en half Amerikaanse vriend Dorian.

Liefdesgeluk

Jennifer en Dorian ontmoetten elkaar op een klein festival in Amsterdam-Noord. “Ik had een tijdje daarvoor naar het universum geschreeuwd dat ik graag een Viking wilde, liefst een buitenlander.” Dat laatste is dus gelukt. De actrice was na haar vorige relatie namelijk wel even klaar met Nederlanders. “Ik heb even gedatet met iemand die het heel gaaf vond om te zeggen dat hij het deed met Jennifer Hoffman. Dan voel je je eenzaam, hoor”, aldus de De Luizenmoeder-actrice. “Maar goed, toen stond daar ineens die blonde Amerikaanse reus voor mijn neus.”

Grachtenpand

Het stel heeft recent voor 735.000 euro een prachtig grachtenpand in Amsterdam-West gekocht, op een steenworp afstand van Jennifers huidige woning waar ze sinds begin dit jaar samenwoont met Dorian en eerder samenwoonde met Henry van Loon. “Maar uiteindelijk pasten we niet zo goed bij elkaar”, vertelde Jennifer in de Volkskrant over de breuk met de cabaretier. “Hij is iemand die mij het stuur in handen gaf. Dat is fijn, want wie stuurt bepaalt de richting. Maar ik heb iemand nodig die dat stuur soms ook van me overneemt, die míj duwt.”

Bron: Flair | Beeld: Peter Smulders