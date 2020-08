Déze verrassende babynamen gaan we in 2021 massaal horen

Babynamen veranderen met hun tijd mee: wat dit jaar hip is en veel wordt gekozen, is volgend jaar misschien wel niet meer zo happening. Wat zijn de trends voor 2021?

Als je nu zwanger bent, wil je dat natuurlijk graag weten.

Lekker lang

En wij hebben voor je verzameld wat er allemaal gaat gebeuren in deze wereld van namen. Want: langere namen worden weer hipper. Zo was het lange tijd populair om je kind een korte naam te geven, zoals Thijs in plaats van Matthijs, volgend jaar is de lange versie weer in trek. We kiezen dan voor kortere roepnamen, maar officieel noemen we ons kind weer Elizabeth, met als roepnaam bijvoorbeeld Eliza. Kozen we in 2020 nog voor Lot, volgend jaar wordt het juist weer Charlotte of Liselotte. En niet Lex, maar Alexander.

Dubbel

En ook dubbele namen zijn hot. Steeds vaker kiezen mensen voor een dubbele voornaam, omdat je dan eigenlijk ook nog altijd kunt kiezen tussen twee werelden. Bekende moeders gingen je al voor. Denk aan Zara-Lizzy, Sammie-Rose, Xess Xava of Lola-Lily en Kiki-Kate. Beroemdheden gaan er al jaren voor, nu gaan ook onbekende moeders steeds meer voor twee namen in één. Hippe varianten zijn bijvoorbeeld: Jaimy-Lee, Maya-Kate, Mick-Olivier, Livia-May.

Oud-Hollands

En daarnaast zijn de oud-Hollandse namen weer populair. Gewone, simpele namen die vroeger veel werden gekozen, waren lange tijd niet populair. Maar ze zijn weer leuker dan ooit: denk aan Willem, Max, Kees, Lien, Femke, Madelief, Guus, Loes. Of wat dacht je van Gijs, Valentijn, Pepijn, Hugo? Hollands, niet te gek, geen vreemde spelling: gewoon een mooie, basic, naturel en pure kindernaam. Grote kans dat dat ook nog eens mooi bij jullie eigen namen past.

