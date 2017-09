VIDEO: De trailer van Oh Baby is er en nu wachten we met smart op de film

Vanaf 9 november draait de film Oh Baby in de bioscopen. Vandaag is de trailer vrijgegeven, en die belooft veel goeds.

De film vertelt het verhaal van Ruben (Gijs Naber). Hij neemt het leven niet al te serieus, en de liefde al helemaal niet. Als hij na de onverwachte dood van een scharrel de vader blijkt te zijn van haar acht maanden oude zoon, staat zijn leven compleet op zijn kop. Zonder enige voorbereiding heeft Ruben van de ene op de andere dag de zorg over baby Oscar. Alsof dat nog niet ingewikkeld genoeg is, besluit zijn losbollige nieuwe schoonzus Lucy (Hanna van Vliet) dat ook zij voor haar neefje wil zorgen.

Naast Gijs en Hanna hebben ook Liz Snoijink, Renée Fokker, Eric van Sauers, Kasper van Kooten, Sanne Vogel, Tanja Jess en Tina de Bruin een rol in de film. Oh Baby is geregisseerd door Thomas Acda.

