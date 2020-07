Heus, er komt een moment dat je kind de luier afwerpt en je niet langer achter de commode staat. Met dit stappenplan gaan jullie samen op weg naar zindelijkheid.

Uit de luiers

De meeste kinderen krijgen interesse voor zindelijkheid als ze tussen de twee en drie jaar zijn – snelle Jelle’s daargelaten. Dat betekent dat ze hun plas en poep kunnen ophouden en zelf naar het potje of de wc kunnen gaan. Rond hun derde verjaardag zijn de meesten overdag zindelijk, ’s nachts duurt het vaak iets langer. Het is geen wedstrijd, maar hoe vaker je oefent, hoe sneller het wel gaat. Hou het vooral leuk en ontspannen.

Stap 1: Hallo potje

Zet om te beginnen het potje midden in de kamer, zodat je kind ’m zelf kan ontdekken. De kans is groot dat hij er een keer – met z’n kleren aan – op gaat zitten. Hoera! Daarna kun je ’m na elk slaapje en na elk hapje even op het potje laten zitten. Op die momenten is de kans het grootst dat er een plas uitkomt. Komt die? Dan zeg je: ‘Goed zo!’ Komt die niet? Volgende keer beter. Tussen deze momenten door doe je je kind gewoon een luier om.

Stap 2: In de blote kont

Beginnen met de zindelijkheidstraining is het handigst in de zomer. Dan kan je kind lekker in zijn blote billen rondlopen. Extra handig als je dit in de tuin kunt doen, dat scheelt allicht een paar keer dweilen. Zie je dat je kind begint te plassen, dan kun je ’m gauw op het potje zetten – en ’m daarna belonen voor het succes. Zo groeit de kans dat hij een volgende keer bij aandrang zelf op het potje gaat zitten.

Stap 3: Dat verdient een sticker

Onderschat nooit de kracht van de beloning. Heeft je kind geplast of gepoept op het potje, laat dan weten dat hij het goed heeft gedaan en dat je trots bent. Ook een beloningssysteem werkt stimulerend: voor elke plas- of poepbeurt op het potje krijgt je kind een sticker of een stempel. Heeft ie er vijf (of meer) verzameld, dan kun je hem belonen met iets wat hij graag wil. Bijvoorbeeld even naar het speeltuintje op de hoek, een doosje rozijntjes of zijn lievelingseten.

Stap 4: Het echte werk

Heeft je kind het plassen op het potje onder de knie en geeft hij zelf aan wanneer hij moet? Dan kan ie door voor het echte werk: de grote wc. Dat kan in het begin een beetje spannend zijn, omdat het anders voelt. Met een brilverkleiner zakt ie in elk geval niet zo diep in het gat en kan hij ontspannen zitten. Lukt het de eerste keer niet zo goed? Even de kraan aanzetten, wil soms helpen om het op gang te helpen.

Stap 5: Ook ’s nachts

Ongeveer een half jaar nadat je kind overdag zindelijk is, volgen de nachten. Je hoeft daar eigenlijk niet zo veel voor te doen. Merk je dat de luier ’s morgens vaak nog droog is? Probeer dan eens een nachtje zonder. Je kind ’s avonds laat – voordat je zelf naar bed gaat – nog even slaapdronken laten plassen, kan een nat bed helpen voorkomen.

