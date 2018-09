Vinden we een beetje lullig: eten voor twee tijdens zwangerschap blijkt fabeltje

‘Wat heerlijk dat jij voor twee kan eten’ is een uitspraak die menig zwanger vrouw te horen krijgt. Helaas gaat dit dankzij recent onderzoek niet meer op. Sterker nog: het is ongezond en kan slecht zijn voor de ongeboren spruit.

In het onderzoek werd het eetpatroon van 905 zwangere vrouwen uit Hongkong gedurende de zwangerschap in de gaten gehouden. Na de bevalling werden de baby’s uitgebreid gecheckt. Wat bleek? Moeders die voor twee aten en dus meer aankwamen, liepen een verhoogd risico op diabetes en een hoge bloeddruk.

Niet alleen het gewicht van de moeder, maar ook het gewicht van de baby ging omhoog. De baby wordt hierdoor met een hoger BMI geboren, wat risico’s op hart- en vaatziekten met zich meebrengt.Volgens professor Wing Hung Tam uit het onderzoek moeten vrouwen ongeveer 300 (gezonde) calorieën per dag meer eten en genoeg bewegen om een te veel aan gewichtstoename te vermijden.

Voedingspatroon

‘Hoeveel je aan mag komen tijdens de zwangerschap, dat is voor iedere zwangere vrouw anders en hangt af van haar eigen BMI,’ vertelt verloskundige Miriam van Oostende. ‘Heb je een normaal BMI (20-25) dan is het prima als je tussen de 10 en 16 kilo aankomt. Heb je een hoog BMI (25-30), waarbij sprake is van overgewicht, dan is een gewichtstoename van 7 tot 12 kilo normaal. Bij obesitas (BMI 30 of hoger) is 5 tot 7 kilo normaal.’

Van Oostende raadt aan om de adviezen van fora, blogs en vlogs met een korreltje zout te nemen. ‘Als je die moet geloven, dan kan je niks meer eten,’ zegt ze lachend. ‘Ik raad zwangere vrouwen altijd Voedingscentrum aan, daar staat precies beschreven wat je wel en niet mag eten. Bij specifieke vragen is het verstandig om naar een diëtiste te gaan, zij houdt namelijk rekening met de fase van je zwangerschap en kijkt wat voor voedingspatroon daarbij past; het 1e trimester kan je namelijk misselijk zijn en het 3e trimester last hebben van maagzuur.

Bron: HLN