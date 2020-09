Zwanger worden: het is prachtig als dat je gegund is. Maar er is een hoop dat je als vrouw kunt doen: je wilt natuurlijk zo fit mogelijk de zwangerschap beginnen. Dus is het fijn als je vitaminewaardes op peil zijn. Maar welke vitamines zijn nu écht belangrijk als je zwanger bent of zwanger wilt worden?

We sommen de belangrijkste vitamines voor je op én mogen de lekkerste vitamines aan mommy’s (to be) weggeven.

Dit raden experts in ieder geval aan om te slikken bij een kinderwens of zwangerschap (en dit vind je allemaal in de Yummygums!):

Foliumzuur

Foliumzuur wordt ook wel vitamine B11 genoemd. Het is vooral aanwezig in groente en volkorenproducten. Ons lichaam kan foliumzuur niet zelf aanmaken en daarom is het van belang om bij een zwangerschapswens vroeg te beginnen met het slikken hiervan. Bovendien draagt het bij aan de groei van de baby, de ontwikkeling van het zenuwstelsel en verkleint het de kans op aangeboren afwijkingen.

Vitamine D

Vitamine D is een onmisbare vitamine voor de groei van je kindje in je buik. Je hebt hiervan dan ook wat extra nodig tijdens je zwangerschap. Omdat het lastig is voldoende vitamine D binnen te krijgen via je voeding, is het verstandig hiervan dagelijks 10 microgram extra te nemen in de vorm van tabletjes (of gummies dus). Je kunt hiermee al beginnen vanaf het moment dat je zwanger wilt worden. Je weet immers nooit wanneer het raak is!

Vitamine C

Als je straks in verwachting bent, maakt je lichaam extra bloed aan voor je baarmoeder en placenta. Daarvoor heeft je lichaam ijzer nodig. Een supplement is meestal niet nodig, maar zorg wel dat je producten neemt waarin veel ijzer zit, zoals bladgroenten, vlees en volkorenbrood. Vitamine C helpt een handje en zorgt ervoor dat je lichaam het ijzer goed kan opnemen.

Natuurlijk zijn er nog meer dingen waar je op wilt letten als je bezig bent met kinderen krijgen, maar dit is alvast een begin.

