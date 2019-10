Wel of geen vast avondritueel voor je kroost? 10x jullie tips en tricks

Elke zondag geven we je een kijkje in een populair topic op het VIVA Mama-forum. Deze week: wel of geen avondritueel met je kinderen?

M. en haar man hebben geen vast avondritueel. Ook nu ze sinds 4,5 jaar een kindje hebben is daar niks aan veranderd. Hun dochter valt beneden in slaap en ze nemen haar mee als ze zelf naar boven gaan. Met opstaan is het hetzelfde verhaal. Nu heeft ze toch steeds meer het gevoel dat ze aan een avondritueel moet beginnen voor de kleine. Ze vraagt hulp aan de VIVA-forummers over hun avondrituelen.

Lilalinda : ‘Juist deze leeftijd staat bekend om de slaapchaos. Go with the flow is nu de beste optie.’

: ‘Juist deze leeftijd staat bekend om de slaapchaos. Go with the flow is nu de beste optie.’ Flowerpower93 : ‘Wij hebben een kleine meid van 5,5 maand en hebben sinds 4 maanden een vast avondritueel.’

: ‘Wij hebben een kleine meid van 5,5 maand en hebben sinds 4 maanden een vast avondritueel.’ Fiona2018 : ‘De ochtenden zou ik ook zeker zo laten, lekker van genieten dat ze af en toe nog uitslaapt. Voor de avonden kun je een vast avondritueel inbrengen, kijken of ze al gaat slapen als je haar rond 19/20 in bed legt. Maar een echt avondritueel met boekje/pyjama/tandenpoetsen enzo deden wij volgens mij veel later pas bij onze oudste, rond 7-8 maanden.Wij hebben een kleine meid van 5,5 maand en hebben sinds 4 maanden een vast avondritueel.’

: ‘De ochtenden zou ik ook zeker zo laten, lekker van genieten dat ze af en toe nog uitslaapt. Voor de avonden kun je een vast avondritueel inbrengen, kijken of ze al gaat slapen als je haar rond 19/20 in bed legt. Maar een echt avondritueel met boekje/pyjama/tandenpoetsen enzo deden wij volgens mij veel later pas bij onze oudste, rond 7-8 maanden.Wij hebben een kleine meid van 5,5 maand en hebben sinds 4 maanden een vast avondritueel.’ Madeliefjees : ‘Ik zweer nog steeds bij de 3 r’s. Rust reinheid regelmaat. Nu is t nog wel te doen, maar straks zit je met een peuter die niet voor 11 uur naar bed wil.’

: ‘Ik zweer nog steeds bij de 3 r’s. Rust reinheid regelmaat. Nu is t nog wel te doen, maar straks zit je met een peuter die niet voor 11 uur naar bed wil.’ Illinois : ‘Volg je gevoel. Mijn oudste kreeg pas een ritme rond 2 jaar, mijn jongste had heel duidelijk behoefte aan stilte en rust na 7en vanaf dag 1.’

: ‘Volg je gevoel. Mijn oudste kreeg pas een ritme rond 2 jaar, mijn jongste had heel duidelijk behoefte aan stilte en rust na 7en vanaf dag 1.’ Poldervrouw : ‘Ook met 4.5 maand is er een ritme nodig.. Ik had een vast ritueel, vaste tijden. dan wist kind dat het bedtijd was.’

: ‘Ook met 4.5 maand is er een ritme nodig.. Ik had een vast ritueel, vaste tijden. dan wist kind dat het bedtijd was.’ LAgirl82 : ‘Een slaap ritueel werkt niet altijd. Daarbij is dit op 4 maanden heel normaal en noemt men dat slaapregressie; een periode waarin je baby of kindje die voorheen goed sliep, ineens tijdelijk minder (goed) slaapt.’

: ‘Een slaap ritueel werkt niet altijd. Daarbij is dit op 4 maanden heel normaal en noemt men dat slaapregressie; een periode waarin je baby of kindje die voorheen goed sliep, ineens tijdelijk minder (goed) slaapt.’ Navy-blue : ‘Een bedritueel hebben we eigenlijk pas sinds ze 6 a 7 maanden is. Onze dochter is nu bijna 8 maanden en ik heb zoveel mogelijk haar eigen ritme gevolgd (dus slapen als ze moe is, geen vaste tijden, wel in bed anders lukt het niet). Met 4.5 maand hoef je je nog niet aan vaste tijden te houden, vind ik.’

: ‘Een bedritueel hebben we eigenlijk pas sinds ze 6 a 7 maanden is. Onze dochter is nu bijna 8 maanden en ik heb zoveel mogelijk haar eigen ritme gevolgd (dus slapen als ze moe is, geen vaste tijden, wel in bed anders lukt het niet). Met 4.5 maand hoef je je nog niet aan vaste tijden te houden, vind ik.’ Sigilind : Het gaat altijd anders bij elke baby. En over een maand is het ook misschien weer anders.

: Het gaat altijd anders bij elke baby. En over een maand is het ook misschien weer anders. Anoniem06102019123042: ‘Als je heel erg iemand bent van de klok, kun je een ritueel met vaste tijden beginnen. Als je iemand bent die tussen 17 en 21 uur eet en geen 2 dagen hetzelfde doet blijf je het zo doen. Er is geen goed of fout. Uiteindelijk komt er ook vanzelf een ritme.’

