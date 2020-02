J. is bang voor de bevalling: 10x jullie ervaringen en adviezen

Elke week geven we je een kijkje in een populair topic op het VIVA Mama-forum. Deze week: stress over de bevalling

J. is zwanger van haar tweede en loopt inmiddels al tegen het einde aan. Haar eerste bevalling vond plaats in het ziekenhuis waar veel pijnstilling nodig was. J. is bang voor de tweede bevalling en maakt zich zorgen dat ze het ziekenhuis niet haalt, terwijl ze wel medicatie nodig heeft. Ze vraagt of de VIVA-forummers zich in haar verhaal herkennen en ze ervaringen en advies kunnen delen.

_Doortje_: ‘Misschien is de Tens iets? Die kun je ook thuis gebruiken voor pijnstilling. Als je het ziekenhuis dan niet haalt, heb je in ieder geval iets.’

‘Misschien is de Tens iets? Die kun je ook thuis gebruiken voor pijnstilling. Als je het ziekenhuis dan niet haalt, heb je in ieder geval iets.’ Nina210: ‘Misschien is een cursus zwangerschapsyoga iets? Mijn eerste bevalling duurde 4 uur, de tweede krap 45 min. In 40 min volledig ontsluiten, dat zijn echt giftige weeën. Maar ze waren te doen omdat ik m’n hoofd koel wist te houden. En dat is dankzij jarenlange yoga ervaring.’

‘Misschien is een cursus zwangerschapsyoga iets? Mijn eerste bevalling duurde 4 uur, de tweede krap 45 min. In 40 min volledig ontsluiten, dat zijn echt giftige weeën. Maar ze waren te doen omdat ik m’n hoofd koel wist te houden. En dat is dankzij jarenlange yoga ervaring.’ Gsleutel: ‘Zou een kraamhotel nog iets voor je zijn? Daar mag je (hier althans) sneller naar toe dan naar het ziekenhuis en dan ben je vast in de buurt.’

‘Zou een kraamhotel nog iets voor je zijn? Daar mag je (hier althans) sneller naar toe dan naar het ziekenhuis en dan ben je vast in de buurt.’ Marloesjuh51: ‘Volgens mij heb je altijd recht op pijnstilling toch? Tenminste als de situatie het toe laat en het goed gaat met de baby. Ik zou het gewoon duidelijk bespreken wat je wil. Maar stel, dat in het ergste geval je geen pijnstilling kan krijgen. Het duurt maar even en je hebt het eerder overleefd.’

‘Volgens mij heb je altijd recht op pijnstilling toch? Tenminste als de situatie het toe laat en het goed gaat met de baby. Ik zou het gewoon duidelijk bespreken wat je wil. Maar stel, dat in het ergste geval je geen pijnstilling kan krijgen. Het duurt maar even en je hebt het eerder overleefd.’ Appletree86: ‘Ik snap je gevoel heel goed. Ik had na een 1e horror bevalling ook enorme angst voor de pijn, en de angst dat ik misschien “te laat” zou zijn voor een ruggenprik. Daarom ben ik vanaf week 36 onder controle gegaan bij de VK in het ziekenhuis ipv de gewone VK praktijk in de buurt. Dit was zo enorm fijn!’

Dropdrop: ‘Vertel over je angst aan de verloskundige en vraag om een primaire epiduraal. Dan ga je vooraf al naar de gynaecoloog en krijg je hem meteen als de bevalling is begonnen. Dan is die spanning uit de lucht. Je bevalling wordt dan wel medisch.’

‘Vertel over je angst aan de verloskundige en vraag om een primaire epiduraal. Dan ga je vooraf al naar de gynaecoloog en krijg je hem meteen als de bevalling is begonnen. Dan is die spanning uit de lucht. Je bevalling wordt dan wel medisch.’ Tmaar: ‘Omdat er altijd factoren kunnen zijn waardoor pijnstilling op het moment zelf geen optie is, denk ik dat het dus echt heel belangrijk is voor je om aan de slag te gaan met je angsten en een plan niet (alleen) af te laten hangen van de mogelijkheid tot pijnstilling.’

‘Omdat er altijd factoren kunnen zijn waardoor pijnstilling op het moment zelf geen optie is, denk ik dat het dus echt heel belangrijk is voor je om aan de slag te gaan met je angsten en een plan niet (alleen) af te laten hangen van de mogelijkheid tot pijnstilling.’ Mihoen62: ‘Wat ik voor mezelf doe, is elke keer als ik een angst of een wens heb, zet ik deze in mijn notities bij elkaar, en alles bij elkaar ga ik uiteindelijk met de verloskundige doornemen en we gaan een plan van aanpak maken. Verder schrijf ik een duidelijk bevalplan en bij de gynaecoloog staat ook alles al in de notities, heel belangrijk. Dat opschrijven maakt dat ik houvast heb en dat ik niet het gevoel heb dat ik nog dingen vergeet die ik spannend vind of die ik wil vertellen.’

‘Wat ik voor mezelf doe, is elke keer als ik een angst of een wens heb, zet ik deze in mijn notities bij elkaar, en alles bij elkaar ga ik uiteindelijk met de verloskundige doornemen en we gaan een plan van aanpak maken. Verder schrijf ik een duidelijk bevalplan en bij de gynaecoloog staat ook alles al in de notities, heel belangrijk. Dat opschrijven maakt dat ik houvast heb en dat ik niet het gevoel heb dat ik nog dingen vergeet die ik spannend vind of die ik wil vertellen.’ Rhododendron: ‘Mijn bevalling ging te snel voor pijnstilling. Die paniek lijkt me eigenlijk nog erger dan de pijn, dus het is belangrijk dat je dit soort angsten goed kan bespreken!’

‘Mijn bevalling ging te snel voor pijnstilling. Die paniek lijkt me eigenlijk nog erger dan de pijn, dus het is belangrijk dat je dit soort angsten goed kan bespreken!’ Bjorg: ‘Maak je zorgen duidelijk aan je VK. Je klinkt veel te voorzichtig. Jij maakt je zorgen en dan is het niet aan de VK om het gesprek uit te stellen. Je moet het nu bespreken zodat je een en ander goed kan voorbereiden.’

Beeld: iStock