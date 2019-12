K. verwacht binnenkort haar tweede. 10x jullie advies voor deze ‘pittige’ periode

Elke zondag geven we je een kijkje in een populair topic op het VIVA Mama-forum. Deze week: tweede op komst, tips?

K. krijgt over een paar maanden haar tweede kindje. De oudste is dan net drie jaar. Ze vraagt advies aan andere mama’s die dit al eerder hebben meegemaakt. Veel andere ouders vertellen haar namelijk dat die eerste periode met een tweede erbij stukken pittiger is.

Superuser2018: ‘Mijn tip: een schoonmaakster.’

‘Mijn tip: een schoonmaakster.’ Jantientje1: ‘Hier inderdaad ook draagzak om de handen vrij te hebben als zoontje van dan bijna 3 op bed moet.’

‘Hier inderdaad ook draagzak om de handen vrij te hebben als zoontje van dan bijna 3 op bed moet.’ Nessemeisje: ‘Laat je niet gek maken. Een tweede hoeft helemaal niet veel pittiger te zijn, ik wist veel beter wat ik ongeveer kon verwachten en het dagelijks leven was al aangepast aan kind 1.’

‘Laat je niet gek maken. Een tweede hoeft helemaal niet veel pittiger te zijn, ik wist veel beter wat ik ongeveer kon verwachten en het dagelijks leven was al aangepast aan kind 1.’ Non30: ‘Na een aantal weken een newbornset van Stokke aangeschaft. Kon de baby dicht bij me zijn met koken, eten etc.’

‘Na een aantal weken een newbornset van Stokke aangeschaft. Kon de baby dicht bij me zijn met koken, eten etc.’ Snowy2: ‘Kijk ook even kritisch naar wat je nu voor je peuter doet, dat hij eigenlijk prima zelf zou kunnen (jas en schoenen aan en uit bijvoorbeeld) Ga daar nu vast mee oefenen, daar zal je heel veel plezier van hebben.’

‘Kijk ook even kritisch naar wat je nu voor je peuter doet, dat hij eigenlijk prima zelf zou kunnen (jas en schoenen aan en uit bijvoorbeeld) Ga daar nu vast mee oefenen, daar zal je heel veel plezier van hebben.’ Marjon1980: ‘Bij de oudste wilde ik alles zo perfect en volgens de boekjes doen, bij de jongste was ik daar echt veel relaxter in…’

‘Bij de oudste wilde ik alles zo perfect en volgens de boekjes doen, bij de jongste was ik daar echt veel relaxter in…’ Because: ‘Laat je niets aanpraten. Bij iedereen gaat het weer anders. Doe het zoals jij het goed vindt, dan zal je zien dat nummer 2 er zo tussen past.’

‘Laat je niets aanpraten. Bij iedereen gaat het weer anders. Doe het zoals jij het goed vindt, dan zal je zien dat nummer 2 er zo tussen past.’ GoodmorningSunshine: ‘Je oudste zoveel mogelijk overal bij betrekken om jaloezie te voorkomen. Samen de box in elkaar zetten, bedje opmaken etc. Als de baby eenmaal geboren is ook de oudste mee laten helpen door bv luier aan te geven of billendoekjes.’

‘Je oudste zoveel mogelijk overal bij betrekken om jaloezie te voorkomen. Samen de box in elkaar zetten, bedje opmaken etc. Als de baby eenmaal geboren is ook de oudste mee laten helpen door bv luier aan te geven of billendoekjes.’ Anoniem3011201904749: ‘Mijn tip is: probeer als stel niet steeds op te splitsen, dat papa iets met de oudste doet terwijl jij de baby hebt en andersom. Dan heb je namelijk én geen tijd meer voor jezelf én geen tijd voor elkaar. In het begin ontkom je er niet aan maar wees er alert op dat jij of hij ook tijdig met beide kinderen de deur uit gaat, dan heeft de ander echt even me-time. En regel snel een oppas voor we-time.’

‘Mijn tip is: probeer als stel niet steeds op te splitsen, dat papa iets met de oudste doet terwijl jij de baby hebt en andersom. Dan heb je namelijk én geen tijd meer voor jezelf én geen tijd voor elkaar. In het begin ontkom je er niet aan maar wees er alert op dat jij of hij ook tijdig met beide kinderen de deur uit gaat, dan heeft de ander echt even me-time. En regel snel een oppas voor we-time.’ Suzanne84: ‘Mijn tip, plan zodra je uit de roze wolk komt, elke paar weken iets leuks in met je partner. Eten, bios etc. Als oppas dit toelaat natuurlijk.’

Beeld: iStock