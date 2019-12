J. moet heel erg wennen aan het moederschap. 10x jullie ervaringen en peptalks

Elke zondag geven we je een kijkje in een populair topic op het VIVA Mama-forum. Deze week: wennen aan het moederschap

J. heeft altijd al moeder willen zijn. Ze is net bevallen van een dochter en vond het heerlijk om zwanger te zijn. Maar nu ze dan echt moeder is, zit ze in een rollercoaster van emoties. Zeker nu de kraam weg is. Het ene moment voelt ze zich geweldig en het andere uur benauwt het idee van het moederschap haar. Ze heeft geruststelling nodig van de VIVA-Forummers, of dit normaal is en het minder wordt.

Malinois: ‘De realiteit is totaal anders dan het idee, en dat is volkomen normaal. Het komt goed, het went. Maar dat kan best even een paar weken of maanden duren.’

‘De realiteit is totaal anders dan het idee, en dat is volkomen normaal. Het komt goed, het went. Maar dat kan best even een paar weken of maanden duren.’ LadyLola: ‘Gaat het niet over of krijg je er meer sombere gevoelens bij dan is raadzaam je huisarts te raadplegen, ik bleek een B vitamine te kort te hebben.’

‘Gaat het niet over of krijg je er meer sombere gevoelens bij dan is raadzaam je huisarts te raadplegen, ik bleek een B vitamine te kort te hebben.’ Yoginica: ‘Je hoeft niets te veranderen, laat het maar over je heen komen. Je hormonen zullen steeds meer settelen en jullie gaan elkaar leren kennen en routine krijgen. Zorg goed voor jezelf en laat je af en toe goed verzorgen.’

‘Je hoeft niets te veranderen, laat het maar over je heen komen. Je hormonen zullen steeds meer settelen en jullie gaan elkaar leren kennen en routine krijgen. Zorg goed voor jezelf en laat je af en toe goed verzorgen.’ Tanteslankie: ‘Mij hielp het om er veel over te praten, vooral ook met vriendinnen die al moeder waren.’

‘Mij hielp het om er veel over te praten, vooral ook met vriendinnen die al moeder waren.’ Anoniem03112019105831: ‘Een mensje is ineens heel veel verantwoording, maar het is ook gewoon een kwestie van je kind leren kennen en routine krijgen. Binnenkort draai je je hand er niet meer voor om en zijn jouw hormonen ook weer wat stabieler.’

‘Een mensje is ineens heel veel verantwoording, maar het is ook gewoon een kwestie van je kind leren kennen en routine krijgen. Binnenkort draai je je hand er niet meer voor om en zijn jouw hormonen ook weer wat stabieler.’ Lady*Voldemort: ‘Het zou raar zijn als je dat niet een beetje eng of spannend vond.’

‘Het zou raar zijn als je dat niet een beetje eng of spannend vond.’ Leeuwtje12345: ‘Ja ik herken het en ja het wordt beter! Maar het is ook niet erg/raar om je zo te voelen. Het is er, in dit moment. En dat is ook oké. Zorg je voor genoeg ondersteuning en rust voor jezelf?’

‘Ja ik herken het en ja het wordt beter! Maar het is ook niet erg/raar om je zo te voelen. Het is er, in dit moment. En dat is ook oké. Zorg je voor genoeg ondersteuning en rust voor jezelf?’ Het-groepje: ‘Heel normaal. Ik was het liefst terug naar het ziekenhuis gegaan (terwijl ik toen ik daar was naar huis wilde) omdat ik ‘zonder toezicht’ was en dat heel gek vond.’

‘Heel normaal. Ik was het liefst terug naar het ziekenhuis gegaan (terwijl ik toen ik daar was naar huis wilde) omdat ik ‘zonder toezicht’ was en dat heel gek vond.’ 05-2019: ‘Wat jij omschrijft heb ik ook heel erg gehad en soms nog steeds wel een beetje. Ik denk dat de hormonen nog lekker bezig zijn ze zeggen niet voor niets 9 maanden op en weer 9 maanden af.’

‘Wat jij omschrijft heb ik ook heel erg gehad en soms nog steeds wel een beetje. Ik denk dat de hormonen nog lekker bezig zijn ze zeggen niet voor niets 9 maanden op en weer 9 maanden af.’ Jolandje: ‘Goed dat je erover praat en blijf dat ook gewoon doen. Het is heel normaal in ieder geval! En rond 10 dagen kunnen baby’s trouwens ook wat onrustig worden (regeldagen). Dus als er opeens een dag aankomt waarop de baby ook anders reageert, ook dat hoort erbij en gaat over.’

Beeld: iStock