Hoelang zou de schermtijd voor kinderen moeten zijn? 10x jullie mening

Elke zondag geven we je een kijkje in een populair topic op het VIVA-forum. Deze week: wat is een goede schermtijd voor kinderen?

VIVA-forummer Mamavanjumili vraagt haar mede-forummers naar de schermtijd die zij aan hun kinderen geven. Zij vindt het namelijk moeilijk om een tijd te kiezen en vraagt om hulp.

Haar kinderen zijn nu 8 en 11 en zijn de ene dag vaker achter een schermpje te vinden dan op andere dagen.

Vitamined: ‘Mijn kinderen zijn nog jonger, maar die zitten in principe alleen ‘s ochtends op de iPad. Soms met druilerig weer ‘s middags een half uurtje. Geen vaste schermtijd. Maar als ik het genoeg geweest vind, kondig ik een minuut of 10 vantevoren aan dat de schermpjes zo uit gaan. Hebben ze even de tijd nog iets af te maken of iets af te kijken en daarna moet het ook echt weg. Als er een vriendje of vriendinnetje is, gaat de iPad niet aan. (Heb er verder geen problemen mee als dat wel gebeurt als ze ergens anders spelen, maar thuis niet).’

In beperken zonder helemaal af te schaffen ben ik ook niet zo goed. Ik ben zelf ook niet zo goed in zelfregulatie. Alles of niets..’

