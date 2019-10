Afgelopen week speelde het In de wolken festival zich af in de Expo Haarlemmermeer. Deze drie dagen stonden in het teken van zwangerschappen, baby’s en mama’s. Ook VIVA Mama was aanwezig op dit zoete festival en stelde de (toekomstige) mama’s vragen over hun modeleven.

Wie: Kelly

Leeftijd: 26 jaar

Waarom ben je op het in de wolken Festival?

‘Het leek me leuk om van alles te ontdekken over het zwanger zijn. En natuurlijk kom ik ook voor de leuke shops.’

Wat zie je er leuk uit, waarom heb je voor deze outfit gekozen?

‘Schoenen vind ik vooral erg belangrijk. Je moet goede schoenen hebben omdat je rug best zwaar belast wordt. Ik vind het ook wel leuk om wat straks aan te hebben zodat m’n buik wordt geshowd, maar heb er dan wel een vestje overheen zodat de achterkant wat wordt verbloemd. Ik ben er trots op om zwanger te zijn en dat mag wel gezien worden!’

Wat is er veranderd aan je kledingstijl sinds je zwangerschap?

‘Ik probeerde hiervoor met mijn kledingstijl mijn buik juist zo min mogelijk te laten opvallen. Maar nu mag dat juist gezien worden. Mijn stijl is hierin dus zeker veranderd.’

Waar worstel je mee als (zwangere) mama als het gaat om kleding/accessoires stylen?

‘Ik had altijd in mijn hoofd dat als ik zwanger was ik leuke jurkjes en rokjes aankon. Maar als ik nu een jurkje aandoe, ziet het er eigenlijk helemaal niet uit! Vandaar dat mijn keuze nu uitgaat naar een spijkerbroek met een vest.’

Wie: Laura

Leeftijd: 29 jaar

Waarom ben je op het in de wolken Festival?

‘Ik verwacht mijn eerste kindje. Ik ben op dit moment 17 weken zwanger en wil mij hier oriënteren. Wat is er allemaal en wat bestaat er wat ik nog niet weet?’

Wat zie je er leuk uit, waarom heb je voor deze outfit gekozen?

‘Ik moet heel eerlijk zeggen dat dit het enige is wat nog lekker zit. Ik ben nog niet aan het shoppen geweest en gelukkig is dit nog comfortabel genoeg.’

Wat is er veranderd aan je kledingstijl sinds je zwangerschap?

‘Ik dacht echt dat ik alles nog zou kunnen dragen maar merk nu dat het steeds meer gaat opkruipen. Dus ik moet nu wel andere kleding gaan kopen. Wel ga ik na m’n zwangerschap weer terug naar de kleding die ik droeg. Daar voelde ik mij gewoon comfortabel in.’

Waar worstel je mee als (zwangere) mama als het gaat om kleding/accessoires stylen?

‘Ik vind vooral de categorie ‘broeken’ erg moeilijk. De positiebroeken vind ik wel leuk hoor, maar wel erg lastig welke ik precies moet shoppen. Vooral omdat ik ze na m’n zwangerschap niet meer ga dragen, dus ik wil er ook niet teveel geld aan uitgeven. Ik wil niet teveel kopen, maar ik moet toch wat wat, want het past gewoon niet meer.’

Wie: Cloé

Leeftijd: 28 jaar

Waarom ben je op het in de wolken Festival?

‘Voornamelijk voor de gezelligheid! Maar ik hoop ook te kunnen rondneuzen en allerlei nieuws te ontdekken.’

Wat zie je er leuk uit, waarom heb je voor deze outfit gekozen?

‘Het is een hele praktische outfit. Ik moet tussendoor voeden en dan is dit gewoon het meest makkelijke en comfortabele wat ik aan kan hebben.’

Wat is er veranderd aan je kledingstijl sinds je mama bent?

‘Puur vanwege de borstvoeding is de manier van kleden iets veranderd. Ik ga nu snel voor een outfit dat handig is. Maar als je dat weglaat niet. Dan kleed ik me precies zoals ik me voor mijn zwangerschap kleedde.’

Waar worstel je mee als (zwangere) mama als het gaat om kleding/accessoires stylen?

‘Ik worstel nergens mee. Nu niet en tijdens mijn zwangerschap niet. Alles ging prima en ook nu zit alles goed en lekker.’

Wie: Roos

Leeftijd: 24 jaar

Waarom ben je op het in de wolken Festival?

‘Om veel inspiratie op te doen! Ik krijg een tweeling en ben op dit moment 32 weken zwanger. Dus ik ben er nu nog even lekker tussenuit.’

Wat zie je er leuk uit, waarom heb je voor deze outfit gekozen?

‘De rest pas ik niet meer! Zelfs mijn zwangerschapsjurkjes gaan nu strak zitten.’

Wat is er veranderd aan je kledingstijl sinds je zwangerschap?

‘Eigenlijk niets. Ik draag nu ook nog steeds jurkjes en dat deed ik voor mijn zwangerschap ook. Natuurlijk heb ik wel andere kleding moeten aanschaffen maar qua stijl is er niks anders geworden.’

Waar worstel je mee als (zwangere) mama als het gaat om kleding/accessoires stylen?

‘Het valt eigenlijk wel mee waarmee ik worstel. Alleen de perfecte schoenen zien te vinden is wel erg lastig.’

Wie: Pascalle

Leeftijd: 26 jaar

Waarom ben je op het in de wolken Festival?

‘Ik ben op dit moment 25 weken zwanger. Ik ga hier dus lekker rondneuzen.’

Wat zie je er leuk uit, waarom heb je voor deze outfit gekozen?

‘De outfit is nieuw, dus ik dacht ik trek wat leuks aan voor het in de wolken Festival!’

Wat is er veranderd aan je kledingstijl sinds je zwangerschap?

‘De kilo’s zijn veranderd! Daar houd ik rekening mee. En op dit moment heb ik nog een bescheiden buikje. Je ziet niet gelijk dat ik zwanger ben. Ik probeer het dus nu nog een beetje te verbloemen. Maar later in mijn zwangerschap, op het moment dat je duidelijk ziet dat ik in verwachting ben, ga ik dat zeker meer laten zien.’

Waar worstel je mee als (zwangere) mama als het gaat om kleding/accessoires stylen?

‘De zwangerschapsbroeken die ik nu heb zitten totaal niet lekker. Ze zakken enorm af, waarschijnlijk omdat ik nog een klein buikje heb. Ik hoop dat dit later in de zwangerschap nog goed komt.’