VIVA Mama’s Femke: ‘Ik flap eruit dat ze zich niet zo moet aanstellen’

Femke Rodenburg (35) woont met haar man en drie dochters van 1, 3 en 6 in het pittoreske Woerden. Voor VIVA Mama deelt ze hoe het is om als journalist – naast het hysterische gezinsleven – er ook nog een sportief en sociaal leven op na te houden.

Thuisonderwijs

Eigenlijk was het veertien jaar geleden al duidelijk: ik ben niet gemaakt voor het onderwijs. Want hoewel ik mijn studie tot docent Nederlands echt heel leuk vond, besloot ik direct na mijn afstuderen om niets te doen met mijn onderwijsbevoegdheid. Destijds met de argumentatie: ik vind Nederlands wel leuk, maar die kinderen niet.

En dat is precies waar ik nu tegenaan loop bij het geven van thuisonderwijs aan mijn oudste. Het is een schat van een kleuter hoor, maar haar doceren is op zijn minst gezegd uitdagend. Als ik opmerk dat ze de 2 in spiegelbeeld schrijft, krijg ik de wind van voren. Zwijg ik over de b die eigenlijk een d moet voorstellen en ze ontdekt haar fout dan is het huis ook te klein. Een eenvoudige taaloefening heeft ze geen zin in, want véél te makkelijk. Maar de opdracht om van blokken een kasteel met vier torens, poort en brug te bouwen leidt meteen tot tranen en een dramatisch ‘dit kan ik niet’.

Een geschikte juffrouw zou heel beheerst op zo’n zenuwinzinking reageren. Ik niet. Ik flap eruit dat ze zich niet zo moet aanstellen. Op een goede dag wil ik nog wel eens heel pedagogisch verantwoord zeggen dat het helemaal niet erg is om een foutje te maken. Maar daar gelooft ze niks van. Dat perfectionistische heeft ze duidelijk niet van een vreemde.

Ik doe echt mijn best met het thuisonderwijs aan de kleuter, maar na zes weken kan ik wel concluderen dat ik er niet voor gemaakt ben. Ik heb een hekel aan knutselen, reageer niet empatisch genoeg op haar kleine leed en heb vooral veel te weinig geduld. En dus spijbelen we geregeld om vervolgens een rondje te wandelen of fietsen. Daarbij houd ik mezelf voor dat ze ook heel veel leert van de bloemen die we onderweg benoemen en de Engelse liedjes die we zingen.

Ondertussen hebben de leerkrachten ook wel door dat veel ouders het thuisonderwijs steeds zwaarder vinden. In de schoolapp komen vaker bemoedigende opmerkingen voorbij, zoals ‘kijk maar wat lukt’. Nou, ik kan je vertellen: dat was afgelopen week niet bijster veel.

Zeker niet nadat ik Mark Rutte dinsdagavond hoorde zeggen dat de scholen na de meivakantie weer open gaan. Wat een opluchting was dat. Ik gun mijn dochter weer haar lieve, geduldige en creatieve kleuterjuffen. En mezelf weer een leven zonder kleuterdagplanning en vingerverf aan de stoelen.