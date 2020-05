Femke Rodenburg (35) woont met haar man en drie dochters van 1, 3 en 6 in het pittoreske Woerden. Voor Viva Mama deelt ze hoe het is om als journalist – naast het hysterische gezinsleven – er ook nog een sportief en sociaal leven op na te houden.

Zeurende leraren

Zo blij als ik en mijn kleuter reageerden op het heropenen van de scholen, zo gematigd enthousiast bleken veel onderwijzers. Hoewel we wekenlang werden bedolven onder de foto’s en filmpjes van juffen en meesters die hun leerlingen zo zeiden te missen, bleek hun angst en weerstand toch nog net iets groter. Want heel veel leerkrachten reageerden allesbehalve enthousiast. Eenderde vindt de heropening van de basisscholen komende week zelfs onverantwoord.

Ze vinden het te vroeg, ze willen niet als proefkonijnen gebruikt worden en hebben er moeite mee dat de kwaliteit van het onderwijs niet hetzelfde is met de anderhalve meter afstand. Die kritische houding schiet mij een beetje in het verkeerde keelgat. Sterker nog: ik betrapte me erop dat ik dacht: zeur toch niet zo!

Inleveren en improviseren

Natuurlijk lopen ze meer risico als de scholen weer open gaan. En ja, de kwaliteit van het onderwijs is minder als de meester leerlingen geen bemoedigend schouderklopje kan geven en de juf een verdrietige kleuter niet bij zich op schoot kan nemen. Maar in ieder beroep is het nu even inleveren en improviseren.

De huisartsen geven geen hand meer en blijven zover mogelijk bij je vandaan, de verkoopsters in kledingwinkels helpen je niet meer bij het aantrekken van die blouse en obers zetten je bestelde eten nu in een tas voor je voordeur in plaats van het in stijl uit te serveren. Allemaal leveren we kwaliteit in. Ook ik, want ik weet zeker dat sommige artikelen die ik nu vanuit huis schrijf beter waren geworden als ik mijn geïnterviewde in de ogen had kunnen kijken.

Overdreven angst

Afgezonderd van onderwijzers die tot de risicogroep behoren of met iemand samenwonen die daartoe behoort, vind ik die angst om hun gezondheid en die van collega’s en leerlingen overdreven. Zorgmedewerkers lopen al wekenlang veel grotere gezondheidsrisico’s. Maar je hoort ze nauwelijks. Ze werken vooral keihard. Ook supermarktpersoneel, dat dagelijks in contact komt met duizenden klanten, werkt stug door zonder te klagen.

En terwijl de kappers en horecamedewerkers staan te popelen om weer aan het werk te mogen, met alle extra risico’s van dien, hoor ik vanuit leerkrachten vooral bezwaren. Kom op juffen en meesters, schouders eronder. Net als de rest van Nederland. Maak er het beste van onder deze lastige omstandigheden. Straal uit dat je er vol vertrouwen tegenaan gaat. Het is maar een paar weken, dan hebben jullie alweer zes weken zomervakantie.