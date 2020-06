Femke Rodenburg (35) woont met haar man en drie dochters van 1, 3 en 6 in het pittoreske Woerden. Voor VIVA Mama deelt ze hoe het is om als journalist – naast het hysterische gezinsleven – er ook nog een sportief en sociaal leven op na te houden.

Rommel

Opruimen. Heel Nederland lijkt er momenteel druk mee. Kledingkasten worden uitgezocht, zolders overhoop gehaald en schuren uitgemest. Door al die opruimwoede kunnen de kringloopwinkels en afvalbrengstations alle troep nauwelijks verwerken.

Ooit was ik ook van het opruimende soort. Niks lekkerder dan een lege eettafel, geordend aanrecht en spullen op een vaste plek. Maar dat was een vorig leven. Althans, het leven van voor de kinderen.

Na de geboorte van de oudste ging het direct mis. Heftig als ik die eerste weken vond, was opruimen wel het laatste waar ik tijd en puf voor had. Overal waar je keek lagen hydrofiele doeken, luiers en spuugdoekjes.

Toen ik een beetje gewend was aan het moederschap, heb ik nog een tijdje verwoede pogingen gedaan tot een georganiseerd huishouden. Tijdens haar slaapjes was ik continu aan het opruimen en schoonmaken en ook ’s avonds was ik gerust een half uur speelgoed aan het ordenen. Zat ik weer keurig alle spulletjes in het IKEA-keukentje te rangschikken. Liefst op grootte en kleur gesorteerd, want als ik het doe dan doe ik het goed.

Maar het was een tijdrovend klus waar ik weinig plezier van had, want ’s nachts zag ik niks van die opgeruimde woonkamer en ’s morgens was het binnen no time weer chaos.

Met de komst van de tweede ben ik er dan ook mee opgehouden. Het gevolg is dat er bij ons altijd wel ergens speelgoed rondslingert. Variërend van een pop tot duploblokken tot viltstiften, maar meestal alle drie tegelijk. En weet je? Ik ben er oké mee.

Ik moet toegeven: dat ging niet zo maar. Iets in mij wil nog steeds het liefste alles aan kant hebben. Maar ik heb de knop omgezet toen ik ergens het verhaal las van een volwassen vrouw die vooral jeugdherinneringen had aan haar moeder die altijd maar aan het opruimen en schoonmaken was. Terwijl ze zich van haar vader herinnerde dat hij, na zijn werk, altijd met haar speelde en stoeide.

Ik besloot dat leuke herinneringen maken belangrijker zijn dan een altijd opgeruimd huis hebben. Sindsdien maak ik me alleen de avond voordat de schoonmaakster komt even kwaad en ga ik languit op de grond liggen om al het speelgoed onder de bank vandaan te harken.

De rest van de week ruim ik ’s avonds alleen het hoognodige op (lees: ik schuif het aan de kant). Om vervolgens te gaan sporten of een wijntje te drinken met vriendinnen. En als ik een avondje bankhang, kijk ik gewoon over die puzzelstukjes en poppenkleertjes naar de tv.

Ik kan het echt iedereen aanraden. Rommel kennen we niet meer bij de familie Rodenburg. Dat zijn gewoon spullen op een onverwachte plek!