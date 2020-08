Femke Rodenburg (36) woont met haar man en drie dochters van 2, 4 en 6 in het pittoreske Woerden. Voor VIVA Mama deelt ze hoe het is om als journalist – naast het hysterische gezinsleven – er ook nog een sportief en sociaal leven op na te houden.

Kinderverjaardagen: altijd weer blij als het achter de rug is

Pfff, we hebben het weer gehad voor dit jaar: de kinderverjaardagen.

Het getuigt wellicht niet van heel veel moederliefde, maar ik vind het toch altijd een opgave. En dan boffen we in Huize Rodenburg nog, want tussen de verjaardagen van de jongste twee zit vijf dagen. Dat betekent dus gewoon dubbel feest, want middenin de zomervakantie twee weekenden achter elkaar een kinderverjaardag vieren wil ik mezelf én de visite niet aan doen.

Want die verjaardagen kosten toch altijd een hoop inspanning. Weken van te voren begint het nadenken over leuke cadeautjes, op welke dag het gevierd gaat worden, wie we uitnodigen en welke taart er moet komen. Dat laatste mag de jarige bepalen, maar dat blijkt een lastige keuze. Is de ene week Peppa Pig nog het allergrootste idool, een week later kan dat zo maar een andere tv-held zijn.

Catering

Afijn, richting de verjaardag zelf komen daar nog de boodschappen bij, het versieren van het huis en de catering. Al met al ben je er gewoon heel druk mee. En dat doe ik met heel veel liefde voor mijn lieve jarige jetjes, maar vermoeiend is het wel.

Op het feestje zelf wil je namelijk dat je gasten niks tekort komen en het feestvarken ook nog blij en beleefd is. Dus ben je druk in de weer met hapjes, drankjes en de jarige in het gareel houden. Want het liefst heb je dat ze de cadeautjes niet uit de handen van de visite trekt en ook nog netjes bedankt.

‘Is de ene week Peppa Pig nog het allergrootste idool, een week later kan dat zo maar een andere tv-held zijn.’

Tussendoor doe ik altijd nog verwoede pogingen om leuke foto’s te maken voor in de fotoboeken. Toch moet ik meestal achteraf concluderen dat ik zo ben opgeslokt door de festiviteiten dat ik niet verder gekomen ben dan een paar kaarsjes-uitblaas-foto’s.

Als de visite -die ik soms amper heb gesproken- eenmaal vertrokken is, de jarige uitgeput in bed ligt en het huis weer toonbaar is, ben ik total loss en blij dat het achter de rug is.

En volgens mij ben ik niet de enige moeder die dat zo ervaart. Het valt me op dat veel vriendinnen met kinderen sinds het moederschap hun eigen verjaardag niet meer vieren. Waarschijnlijk geen puf meer voor, want alle energie lijkt tegenwoordig te zitten in de ‘perfecte’ kinderfeestjes. En ik doe daar gewoon aan mee. Maar voorlopig zijn we gelukkig even uitgefeest.

Over Femke Rodenburg

Femke Rodenburg (36) woont met haar man en drie dochters van 2, 4 en 6 in Woerden. Ze werkt als journalist en heeft daarnaast ook nog ambities op het gebied van sporten en sociale contacten.

De gloednieuwe editie van VIVA Mama ligt vanaf nu in de winkels en kun je hier online bestellen.