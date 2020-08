Viva Mama’s Femke Rodenburg: ‘Waar ik nog weleens explosief kan reageren, lijkt het geduld van deze moeders eindeloos’

Femke Rodenburg (36) woont met haar man en drie dochters van 2, 4 en 6 in het pittoreske Woerden. Voor Viva Mama deelt ze hoe het is om als journalist – naast het hysterische gezinsleven – er ook nog een sportief en sociaal leven op na te houden.

Een huis vol: ‘Bewondering voor die onvermoeibare en geduldige moeders’

Wat heb ik toch genoten van het tiende seizoen van Een huis vol. Een heerlijke docusoap over het wel en wee van vijf grote gezinnen. En met groot bedoel ik dan ook echt groot. Want waar wij ons best een groot gezin voelen met drie kinderen, kom je voor Een huis vol pas in aanmerking bij minstens acht kinderen. Maar ook gezinnen van tien, twaalf of zelfs dertien kinderen worden gevolgd.

Als tv-kijker is het natuurlijk genieten van de chaos in die enorme gezinnen. Want probeer maar eens tien kinderen op tijd op school af te leveren of thuisbezorgd eten te verdelen onder dertien kinderen. Zelfs een ogenschijnlijk eenvoudig busritje naar oma is met twaalf kinderen opeens een enorme logistieke operatie.

Waar ik zelf nog wel eens ongeduldig of explosief kan reageren op mijn dochters, lijkt het geduld en begrip van deze moeders eindeloos.

Het meest vermakelijke van het programma is misschien nog wel dat al die gezinnen zo vrolijk en optimistisch ogen. Waar ik zelf nog wel eens ongeduldig of explosief kan reageren op mijn dochters, lijkt het geduld en begrip van deze moeders eindeloos.

Sterker nog, het lijkt wel of ze genieten van hun meer dan fulltime ‘baan’. Ik zie ze lachend kilo’s was opvouwen, gezonde maaltijden voor hun kroos koken, helpen met huiswerk en de kinderen naar hun sportclubjes rijden.

Vol bewondering zie ik hoe deze moeders zelfs tijdens de lockdown vol overgave het huishouden runnen. Af en toe hoor je ze even zeggen dat het best pittig is, maar ondertussen lijkt ze onvermoeibaar. Terwijl deze vrouwen toch nooit heel veel kunnen slapen. Laat staan dat ze tijd voor zichzelf hebben.

Zo’n beetje allemaal hebben ze blije koppies, leuke kleren en net gekapte haren.

Het meest opzienbarende vond ik misschien nog wel dat het de moeder van twaalf, die er na het overlijden van haar man alleen voor stond, lukte om een nieuwe vriend aan de haak te slaan. Sowieso: waar haal je de tijd vandaan om te daten? En welke man durft het met je aan als hij er twaalf kids bij cadeau krijgt?

Niet alleen voor de moeders en vaders in de serie heb ik veel bewondering, maar ook voor de kinderen. Zo’n beetje allemaal hebben ze blije koppies, leuke kleren en net gekapte haren. En misschien nog wel het meest verbazingwekkende: ze zijn lekker zelfstandig. Ze kleden zichzelf aan, smeren hun eigen boterham en helpen elkaar.

Het is gewoon jammer dat deze serie alweer afgelopen is. Ik krijg er geen genoeg van en kan er nog een heleboel van leren. Qua opvoeden dan. Want hoe vaak mijn man naast me op de bank ook roept dat er zo gezellig uitziet bij die grote gezinnen, voor mij voelt drie als groot zat.

