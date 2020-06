VIVA Mama’s Femke: ‘Ik zag manlief even slikken: daar gingen zijn kunstwerkjes’

Femke Rodenburg (35) woont met haar man en drie dochters van 1, 3 en 6 in het pittoreske Woerden. Voor VIVA Mama deelt ze hoe het is om als journalist – naast het hysterische gezinsleven – er ook nog een sportief en sociaal leven op na te houden.

Traktaties

Op de basisschool van de oudste mag vanwege corona niet meer getrakteerd worden. De verjaardagen worden nog wel gevierd in de klas, maar zonder traktatie. Ik vind het een strak plan. Bijna jammer dat mijn dochter net voor de corona-uitbraak jarig was.

Traktaties maken is namelijk niet aan mij besteed. Ik houd niet van knutselen en ik kan het ook niet. Bovendien zie ik het nut er ook niet zo van in. Mijn man daarentegen is bij ons thuis de knutselaar gebleken de afgelopen jaren.

Toen de oudste richting haar eerste verjaardag ging, zat hij uren op internet te zoeken naar leuke en originele traktatie-ideeën. Omdat het wel leuk was als de jarige haar eigen traktatie kon en mocht eten, werden het bananenaapjes.

Twee avonden lang zat manlief aapjes uit bruin papier te knippen. Een rotklusje, want het beest had een slingerstaart. Die staart werd vervolgens vakkundig om de banaan heen gedraaid. Het zag er leuk uit, maar daar hadden de baby’s en dreumesen op het kinderdagverblijf natuurlijk geen oog voor. Die scheurden zo snel mogelijk het papieren aapje stuk om de banaan te kunnen verorberen. Ik zag manlief even slikken: daar gingen zijn kunstwerkjes.

Vanaf dat moment besloot ik dat het tijdsverspilling is om uren bezig te zijn met traktaties. Het is misschien leuk voor de (Instagram)foto, maar wie doe je er verder nou écht een plezier mee? Jezelf in ieder geval niet.

Toch houdt mijn man stug vol. De afgelopen jaren fabriceerde hij ijsjes van langevingers, prinsessencakejes, giraffenspiesjes met knakworst en kaas, Nijntjes om rozijnendoosjes heen gevouwen, uit kaas en worst gedrukte bloemspiesen en een heuse luchtballon.

Die laatste was voor mij wel echt het topput. Het zag er geinig uit hoor: kartonnen bekertjes met rietjes en een ballon erboven. Maar we moesten drie keer op en neer om dertig traktaties op school te krijgen en na afloop was er vooral heel veel afval.

Toch is mijn echtgenoot duidelijk niet de enige die zich behoorlijk uitslooft. Ik zie de meest prachtige kunstwerken voorbij komen van unicornbekertjes, popcornschapen en watermeloenegels. Je ziet er de uren werk en bloed, zweet en tranen vanaf.

Ik vraag me altijd af waarom wij ouders dit elkaar aandoen? Wat is er mis met de old school mandarijn met gezichtje erop getekend of de dropveter met Nibbits eraan? Of dus gewoon helemaal niet trakteren. Wat mij betreft houden we dat zo.

