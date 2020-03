VIVA Mama’s Femke: “Rust? Ik weet eigenlijk niet eens meer wat dat is”

Femke Rodenburg (35) woont met haar man en drie dochters van 1, 3 en 6 in het pittoreske Woerden. Voor Viva Mama deelt ze hoe het is om als journalist – naast het hysterische gezinsleven – er ook nog een sportief en sociaal leven op na te houden.

Kom maar door met die baby

“Geniet nog even van je rust”, appte ik laatst naar een bekende die ruim 38 weken zwanger was. Op het moment dat ik het verstuurde, bedacht ik me dat ik zes jaar geleden -hoogzwanger van de oudste- ook veel soortgelijke opmerkingen kreeg. En dat ik ze maar irritant en vreemd vond. Hoezo moest ik genieten van mijn rust?

We hadden negen maanden geleden toch heel weloverwogen besloten om voor het ouderschap te gaan? En na al die maanden wachten, waren we er zo onderhand wel aan toe om ons kindje te ontmoeten. We waren hartstikke nieuwsgierig of er een jongetje of meisje in mijn buik zat en hoe hij of zij eruit zou zien. Bovendien waren we al zeven jaar samen dus genoeg gefeest, uitgeslapen en verre vakanties gemaakt. In die laatste weken iedere avond tonnetje rond op de bank hangen, was me zelfs een beetje te rustig. Dus ik dacht: kom maar door met die baby!

Lees ook

Private of publiekelijk: is het onschuldig om foto’s van je kind te delen op social media?

Niet rustiger op geworden

Wist ik veel… Wist ik veel wat de impact was van het moederschap? Wist ik veel dat het me de eerste weken al moeite kostte om tijd te vinden om te ontbijten of douchen? Wist ik veel dat onze dochter veel huilde en slapen zonde vond van haar tijd? Wist ik veel dat een dag met alleen maar borstvoeding geven, luiers verschonen, wasjes draaien en opruimen al voelde als heel druk?

En nu, bijna zes jaar later en nog twee dochters rijker, is het er niet bepaald rustiger op geworden. Opgeruimd is het sowieso nooit meer bij ons thuis. En de bodem van de wasmand is zelden in zicht. Douchen en ontbijten lukt me inmiddels trouwens wel. Maar op dagen dat ik alleen thuis ben met de meiden, is mijn koffie warm opdrinken al een behoorlijke uitdaging. Laat staan om even rustig te kunnen poepen zonder gezelschap op het toilet.

Niet meer vanzelfsprekend

Begrijp me niet verkeerd: ik geniet volop van de drukte en chaos. Maar ik snap dat goedbedoelde advies van toen nu wél heel goed. Dus iedereen die op het punt staat moeder te worden, wil ik op het hart drukken om nog even van de rust te genieten. Ga met je lief uit eten, spreek af met vriendinnen of blijf ’s morgens lekker lang in bed liggen. Geloof me: dat is straks echt niet meer vanzelfsprekend. Rust? Ik weet eigenlijk niet eens meer wat dat is.