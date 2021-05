VIVA’s Favorites: dít is het origineelste en coolste kraamcadeau dat je kunt geven

Elke week delen we in de rubriek VIVA’s Favorites onze favoriete producten, diensten en evenementen. Met deze week: de leukste speelkleden van Lennie’s Lane.

Over Lennie’s Lane

Op zoek naar een origineel (kraam)cadeau voor baby’s en peuters? Met Lennie’s Lane leren de jongste stedelingen op een leuke en vrolijke manier hun stad kennen. Op de speelkleden van bestaande steden staan bekende gebouwen, parken en landmarks.

Het idee achter Lennie’s Lane is ontstaan na een zoektocht naar een speelkleed dat én educatief is én er leuk uit ziet. Met onze speelkleden van diverse steden hopen we een leuker, vrolijker en persoonlijker alternatief te bieden voor het bestaande aanbod. De illustraties worden in kleine oplages gezeefdrukt op katoen en de onderkant van de kleden zijn voorzien van antislip voor meer speelplezier.

Samen bouwen we stad voor stad

We hebben hard gebouwd aan Amsterdam en Rotterdam. Omdat we zeker willen weten dat we de leukste nieuwe steden toevoegen horen we graag welke stad de volgende Lennie’s Lane wordt.

Certificering

De speelkleden van Lennie’s Lane zijn SEDEX-certified en worden in kleine oplages gemaakt en gezeefdrukt.

Details stadskleden

100% geweven katoen

90×130 cm

Gezeefdrukte illustratie

Antislip

Speelkleed Amsterdam – €59,00

Met dit Amsterdamse speelkleed kunnen jonge stedelingen de weg op om hun leuke stad te ontdekken. Het kleed ligt mooi in de kinderkamer en is een schot in de roos als (kraam)cadeau.

Amsterdam Centraal

Eye Amsterdam

A’DAM Toren

Paleis op de Dam

Westertoren

Scheepvaartmuseum

Brandweerkazerne Marnixstraat

Artis

Vondelpark

Rijksmuseum

Speelkleed Rotterdam

Met dit Rotterdamse speelkleed kunnen kleintjes de weg op om deze leuke stad te ontdekken. Het kleed past perfect in iedere kinderkamer en is leuk om te geven als (kraam)cadeau.

Rotterdam Centraal

Diergaarde Blijdorp

Markthal

Depot Boijmans van Beuningen

Potlood-gebouw

Kubuswoningen

Euromast

Wereldmuseum

Leuvehaven

Erasmusbrug

Hotel New York

