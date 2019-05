VIVA’s Vijf: 5x de leukste last-minutes cadeaus voor Moederdag

Elke week delen we in de rubriek VIVA’s Vijf onze favoriete producten, diensten en evenementen met je. Deze week: 5x leuke last-minutes cadeautjes voor Moederdag.

1. Zet het op een kaartje

Ben je die standaard Moederdagkaartjes ook beu? Bij Kaartenhuis ontwerp je je eigen persoonlijke Moederdagkaart helemaal hoe jij het zelf wil. Je kunt je eigen foto’s, tekst en achtergrond kiezen. Zo ben je zeker dat jouw kaartje dit jaar origineel is én toon je aan je geliefde mama dat je er ook moeite in hebt gestoken.

https://www.kaartenhuis.nl/

2. Chefkok mama

Maakt jouw mama ook altijd de allerlekkerste gerechtjes? Bedank haar met dit leuke gepersonaliseerde snijplankje. Zo bedank je haar élke keer dat ze in de keuken staat te kokkerellen. Pluspunt: dit cadeautje kan je moeder ook éffectief gebruiken en beland dus niet op de plank met ‘hele-leuke-dingen-die-nutteloos-zijn-maar-ik-ook-niet-weg-wil-gooien’.

Bestel jouw gepersonaliseerde snijplankje hier.

3. Liefde gaat door de maag

Ook chocolade blijft een populair cadeautje om je moeder te tonen hoeveel ze voor jou betekent. Maar ook die eeuwige bonbons beginnen een beetje afgezaagd te worden, wat dacht je van pralines met een foto op? Bestel je eigen heerlijke Callebaut chocolaatjes met de leukste foto van jou en je mama op. Dát is nog eens origineel.

Je eigen bonbons kan je hier bestellen.

4. Proost

Drinkt jouw mama liever een goed glaasje wijn? Bestel dan deze leuke wijnkit voor haar. Je kiest zelf of je voor wit, rood of rosé gaat én krijgt er twee gegraveerde wijnglazen bij. De hele kit wordt geleverd in een fancy houten wijndoos voor die extra touch, proost mama!

Meer weten over de gepersonaliseerde wijnkit? Klik dan hier.

5. Toilettas

Als je liever iets geeft waar je moeder nog heel lang plezier van heeft is deze leren toilettas een leuk idee. Ook dit cadeau kan je laten graveren met de naam van je mama of een lieve boodschap. De toilettas is van echt leer dus zal ook lang mee gaan.

Jouw gepersonaliseerde toilettas bestel je hier.

Bron: YourSurprise, Persbericht