Een ‘vieze woorden-kwartiertje’ en meer manieren om je kind te laten stoppen met schelden

Elke zondag zetten we een populair topic voor en door moeders van het VIVA-forum in de schijnwerpers. Deze week is een moeder radeloos over het schelden van haar kind. Deel je mening in het topic of ga naar de pijler ‘Kinderen’ of ‘Zwanger’.

Woorden als ‘shit’, ‘kut’ of ‘lul’ hoor je liever niet uit de mond van je vierjarige. Bij VIVA-forummer ‘anoniem1422017’ is dat echter wel het geval. Ze weet niet wat ze ertegen moet doen en vraagt de mede-forummers om advies.

Damselindestress: ‘Volhouden door te straffen. Ieder kind heeft dit wel eens gehad, dus blijf consequent. Dan houdt het vanzelf en keer op. Ik zou er verder ook geen woorden aan vuil maken. Geen goed gesprek voeren, maar benoemen en straffen.’

‘Volhouden door te straffen. Ieder kind heeft dit wel eens gehad, dus blijf consequent. Dan houdt het vanzelf en keer op. Ik zou er verder ook geen woorden aan vuil maken. Geen goed gesprek voeren, maar benoemen en straffen.’ anoniem16022017: ‘Vroeger moest je je mond dan gaan spoelen met zeep. Maar dat is vast niet pedagogisch verantwoord.’

‘Vroeger moest je je mond dan gaan spoelen met zeep. Maar dat is vast niet pedagogisch verantwoord.’ humanista: ‘Hem belonen met het één of ander als hij een bepaalde periode geen scheldwoord heeft gebruikt. Werkt veel beter dan straf.’

‘Hem belonen met het één of ander als hij een bepaalde periode geen scheldwoord heeft gebruikt. Werkt veel beter dan straf.’ Soundofsunshine: ‘Wij hebben thuis een ‘scheldpot’: iedereen die vloekt (ook de volwassenen) moet vijftig cent in de pot stoppen. Sinds de oudste weet dat zijn zakgeld eraan gaat als hij scheldt, hebben we nooit meer wat gehoord. Overigens vind ik mond spoelen met een beetje zeep niet onpedagogisch. Ik heb het zelf één keer gedaan toen mijn zoon tegen zijn overgrootmoeder ‘kut’ zei. Daar verwacht ik keurig gedrag en dat weten mijn kinderen heel goed. Het is niet de beste oplossing, maar het maakte wel indruk.’

‘Wij hebben thuis een ‘scheldpot’: iedereen die vloekt (ook de volwassenen) moet vijftig cent in de pot stoppen. Sinds de oudste weet dat zijn zakgeld eraan gaat als hij scheldt, hebben we nooit meer wat gehoord. Overigens vind ik mond spoelen met een beetje zeep niet onpedagogisch. Ik heb het zelf één keer gedaan toen mijn zoon tegen zijn overgrootmoeder ‘kut’ zei. Daar verwacht ik keurig gedrag en dat weten mijn kinderen heel goed. Het is niet de beste oplossing, maar het maakte wel indruk.’ anoniem26091103: ‘Geen aandacht aan besteden werkt hier het beste. Iedere vorm van aandacht maakt het alleen spannender en interessanter. Hier was het een fase die vanzelf weer over ging.’

‘Geen aandacht aan besteden werkt hier het beste. Iedere vorm van aandacht maakt het alleen spannender en interessanter. Hier was het een fase die vanzelf weer over ging.’ Magneet: ‘Benoemen en straffen, maar daarnaast ook elke dag een moment van tien minuten inlassen waarin hij álles mag zeggen wat hij wil. Zodra het mag is de lol er gauw af.’

‘Benoemen en straffen, maar daarnaast ook elke dag een moment van tien minuten inlassen waarin hij álles mag zeggen wat hij wil. Zodra het mag is de lol er gauw af.’ Absor: ‘Telkens als het woord ‘kut’ valt, leg ik ze uit welk onderdeel van je lijf dat is. Oudere kinderen krijgen daar ook nog het verhaal van de bloemetjes en de bijtjes bij. Let maar op: dat zijn ze snel zat. Niemand zit blijkbaar te wachten op mijn anatomiache lessen, want zijn nogal saai. Ik behandel bij grote kids ook meteen eikel, kloten en lul. Oh en ‘bitch’ is een vrouwtjeshond.’

‘Telkens als het woord ‘kut’ valt, leg ik ze uit welk onderdeel van je lijf dat is. Oudere kinderen krijgen daar ook nog het verhaal van de bloemetjes en de bijtjes bij. Let maar op: dat zijn ze snel zat. Niemand zit blijkbaar te wachten op mijn anatomiache lessen, want zijn nogal saai. Ik behandel bij grote kids ook meteen eikel, kloten en lul. Oh en ‘bitch’ is een vrouwtjeshond.’ Jojanneke66: ‘Toen mijn zoons in die periode zaten was het hier heel simpel. Overdag wilde ik die woorden niet horen en na het eten had ik een ‘verplicht vieze woorden kwartiertje’. Tijdens die vijftien minuten wilde ik geen nette woorden horen, alleen maar vieze woorden. Dat duurde gemiddeld een week, en daarna was de lol er af.’

Beeld: iStock