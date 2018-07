Is een eetstoornis reden om niet aan kinderen te beginnen? Vlogger Sofie zoekt het uit

Sofie Rozendaal is schrijfster, illustrator, publicist en YouTuber. Vorig jaar maakte ze de serie Liefde, seks & Soof – wekelijks te volgen op VIVA.nl – over haar liefdesleven als single. Na maanden van afwezigheid is de vlogger nu terug.

Inmiddels is Sofie 30 en krijgt ze steeds vaker te maken met de vraag of ze eigenlijk kinderen wil. Voor haar reden tot twijfel, want hoe kun je dat zeker weten? Om erachter te komen heeft ze van deze vraag haar nieuwe missie gemaakt. Hoe het haar afgaat, kun je hier wekelijks volgen.

In deze aflevering van de docuvlog ‘Wil ik kinderen?’ bespreekt Sofie een gevoelig onderwerp. Als tiener heeft ze jarenlang gekampt met een eetstoornis. Dat is een van de grootste beweegredenen waarom ze nu geen moeder wil worden. De aanleg voor eetproblematiek is namelijk genetisch bepaald. Door middel van oude videobeelden blikt Sofie terug op het ontstaan van haar eetproblemen. Ze heeft afgesproken met stichting Human Concern, een groot platform voor eetproblematiek. Met ervaringswerker Asli Hoek, sinds kort moeder, gaat Sofie uitgebreid in gesprek over dit onderwerp. Hoe verliep bij haar de zwangerschap, voor welke dingen is ze bang en hoe gaat ze daarmee om?

