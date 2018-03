Voedingsdeskundige onthult hoe zij van haar zwangerschapskilo’s afkwam

Na de bevalling hebben niet alle vrouwen direct hun oude vertrouwde lichaam terug. Integendeel: de strijd tegen de zwangerschapskilo’s kan best een zware zijn. Ook voedingsdeskundige Jessica Gray maakte het mee, maar het is haar tóch gelukt.

In een interview met Shape vertelt de kersverse moeder hoe moeilijk ze het de eerste maanden na de bevalling had. ‘Ik heb mezelf en mijn lichaam verwaarloosd, alleen maar omdat ik aan bepaalde schoonheidsidealen wilde voldoen’, zegt ze. Ze heeft dan ook van alles gedaan om haar oude figuur terug te krijgen, van sapkuren tot detoxes. ‘Ik verwachtte meteen resultaat, had honger en was niet gezond bezig.’

Het goede voorbeeld

Na zes maanden gooide ze het over een andere boeg, omdat haar dochter steeds meer begon op te pikken. ‘Ik wilde haar het goede voorbeeld geven.’ De voedingsdeskundige maakte een eetschema voor zichzelf. ‘Ik begon met ontbijten, want dat had ik de afgelopen zes maanden niet meer gedaan.’ Ze stopte met het tellen van calorieën, maar maakte verantwoorde keuzes op basis van haar gezond verstand. En die methode werkte wél.

Geen obsessie meer

‘Het ging traag en de kilo’s vlogen er niet af, maar geleidelijk begon mijn lichaam er strakker uit te zien’, aldus Gray. ‘Ik begon me vooral ook beter te voelen. Ik was verlost van de stress en het afvallen was geen obsessie meer.’ Dat is dan ook wat ze aan iedere nieuwe moeder wil meegeven. ‘Doe een stap achteruit en focus eerst op wat echt belangrijk is.’

Bron Gazet van Antwerpen | Beeld iStock, Instagram