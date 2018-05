Voor het eerst naar buiten met de baby: ‘Waarom zou je moeilijk doen met een flesje?’

Elke zondag zetten we een populair topic voor en door moeders van het VIVA-forum in de schijnwerpers. Deze week vraagt een forummer advies over voor het eerst naar buiten gaan met je baby. Deel je mening in het topic of ga naar de pijler ‘Kinderen’ of ‘Zwanger’.

Na drie weken genoten te hebben op een roze wolk, wil de kersverse mama ‘Cassie2016’ met haar spruit naar buiten. Alleen wat komt hier bij kijken: kan ze wel lunchen én naar een beddenzaak en hoe zit het met gekolfde melk? Normaal geeft ze immers borstvoeding. Dit zijn de adviezen van haar mede-forummers.

Nausicaa : ‘Een van de enorme voordelen van borstvoeding lijkt mij nou juist dat je het altijd kant en klaar bij je hebt. Je hebt het meteen op de juiste temperatuur. Waarom zou je dan nu moeilijk gaan doen met flesjes? Zeker als het de eerste keer op pad is en je het toch al spannend vindt. In die lunchroom een rustig hoekje opzoeken en een doek meenemen als je het anders te bloot vindt. Dat laatste is misschien sowieso wel een goed idee. Je weet nooit of kind ineens een keer extra voeding wil of de fles verkeerd opgewarmd wordt en niet meer bruikbaar is. Dan heb je in elk geval een alternatief voorhanden.’

: ‘Een van de enorme voordelen van borstvoeding lijkt mij nou juist dat je het altijd kant en klaar bij je hebt. Je hebt het meteen op de juiste temperatuur. Waarom zou je dan nu moeilijk gaan doen met flesjes? Zeker als het de eerste keer op pad is en je het toch al spannend vindt. In die lunchroom een rustig hoekje opzoeken en een doek meenemen als je het anders te bloot vindt. Dat laatste is misschien sowieso wel een goed idee. Je weet nooit of kind ineens een keer extra voeding wil of de fles verkeerd opgewarmd wordt en niet meer bruikbaar is. Dan heb je in elk geval een alternatief voorhanden.’ Appeltjesgroen: ‘Ik zou de melk gekoeld meenemen en in lunchroom vragen om op te warmen. Dat doen ze daar in de magnetron en het kan zijn dat ze aan jou vragen hoelang en op hoeveel Watt. Overigens lijkt borstvoeding mij makkelijker. Zoek een rustig plekje op met je rug naar het publiek en dan een doek eroverheen. Geen mens die iets ziet, ook als je er nog niet zo handig mee bent.’

‘Ik zou de melk gekoeld meenemen en in lunchroom vragen om op te warmen. Dat doen ze daar in de magnetron en het kan zijn dat ze aan jou vragen hoelang en op hoeveel Watt. Overigens lijkt borstvoeding mij makkelijker. Zoek een rustig plekje op met je rug naar het publiek en dan een doek eroverheen. Geen mens die iets ziet, ook als je er nog niet zo handig mee bent.’ Caro_22: ‘Ik zocht meestal een plekje op waar ik een beetje discreet kon voeden. Als ik van te voren het idee had dat dit niet mogelijk was kolfde ik kort van te voren. Vers gekolfde moedermelk mag en aantal uur op kamertemperatuur worden bewaard. Dan ging het mee in een fles die ik in een isoleertasje meenam. Het koelde dan iets af, maar mijn zoontje dronk het gewoon, ik weet niet hoe dat bij die van jou zit natuurlijk.’

‘Ik zocht meestal een plekje op waar ik een beetje discreet kon voeden. Als ik van te voren het idee had dat dit niet mogelijk was kolfde ik kort van te voren. Vers gekolfde moedermelk mag en aantal uur op kamertemperatuur worden bewaard. Dan ging het mee in een fles die ik in een isoleertasje meenam. Het koelde dan iets af, maar mijn zoontje dronk het gewoon, ik weet niet hoe dat bij die van jou zit natuurlijk.’ Anoniem29081119: ‘Het uitstapje van lunchen en een winkel kan makkelijk. Ik nam altijd de kinderwagen met bak mee en dan sliepen ze de eerste maanden het grootste deel van de tijd. Even opletten dat het niet te warm wordt binnen. Buiten is het koud, maar als je dan binnen luncht, even de deken terug slaan en mutsje af bijvoorbeeld.’

‘Het uitstapje van lunchen en een winkel kan makkelijk. Ik nam altijd de kinderwagen met bak mee en dan sliepen ze de eerste maanden het grootste deel van de tijd. Even opletten dat het niet te warm wordt binnen. Buiten is het koud, maar als je dan binnen luncht, even de deken terug slaan en mutsje af bijvoorbeeld.’ Anoniem250620171513: ‘Plan niet te veel. Misschien is de kleine die dag anders dan anders en kom je niet weg. Laat het dan gaan: ga niet stressen dat het nu moet. Het went vanzelf, al lijkt het nu een enorme onderneming. Met mijn eerste vond ik zelf een boodschap gaan doen ook een hele onderneming. Met de jongste liep ik met 10 dagen ’s morgens om 8.15 buiten, want oudste twee moesten naar school.’

Beeld: iStock