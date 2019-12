Op een rijtje: de voordelen van reizen met kinderen

Reizen met kinderen, het kan! In eigen land, Europa of lekker ver weg. Er hoeft dus geen einde te komen aan de wereld ontdekken als je eenmaal kids hebt. Dat weet ook VIVA’s Gina. ‘Voor mijn werk als reisjournalist reis ik nog steeds veel, alleen nu vaker met mijn dochter Mex aan mijn arm (of om mijn nek). En mét hulptroepen in de vorm van mijn moeder (omi) of zusje (tanti).

Daarbij: reizen met kinderen is zo slecht nog niet. Sterker nog, er zitten een hoop voordelen aan. Komen ze:

Kinderen ‘dwingen’ je om rustig aan te doen

Dankzij je kinderen ben je realistisch over wat je wel en niet kunt zien in een bepaalde tijd. Je kunt niet honderd dingen in een dag proppen. En elke dag switchen van hotel. ‘Om de dag lukt nog prima,’ aldus Gina.

Door wat vaker onderweg te stoppen (‘mam, ik moet plassen’) kom je op plekken die anders waren overgeslagen, zoals verlaten strandjes of verstopte koffietentjes (met een speelhoekje, als je geluk hebt).

Kinderen ‘dwingen’ je om mensen te leren kennen

Kinderen breken al snel het ijs. In sommige landen, zoals Indonesië, zijn mensen heel erg dol op kinderen. Gevolg? Zij maken in minder dan vijf minuten vrienden. En jij dus ook! Als de kinderen met andere kindjes spelen, raak je automatisch in gesprek met de ouders. Zo leer je een stuk sneller andere reizigers of locals kennen. En wie weet wel potentiële vrienden waar je de rest van de vakantie (en thuis) mee kan schillen.

Je wordt efficiënter

Last minute erachter komen dat je zwemluiers bent vergeten? Met een baby (en een peuter) overkomt jou dat niet. Hierdoor plan je excursies (lees: een boottripje) van tevoren en denk je wel drie keer na over wat je meeneemt. ‘Bouw ook ruimte in voor spontane dingen, dat is immers het ultieme vakantiegevoel: niets plannen, alles doen’, aldus Gina.

Je kinderen leren een hoop

Zijn de kinderen al ietsje ouder? Dan leren ze op vakantie hun eigen tas inpakken, maar ook het omgaan met buitenlandse kinderen en de cultuur van het vakantieland. Zie de reis als één grote leerschool! Hun blik op de wereld zal veranderen, net als hun smaak. Laat ze dan ook alles proeven. Vooral de moeilijke eters.

Jij leert ook meer over een land

Je bent immers nooit te oud om te leren! Kinderen zijn nieuwsgierig en vragen je vaak van alles over wat ze zien. ‘Wat is dat?’, ‘Waarom doen ze dat zo?’, een heel vragenvuur. De. Hele. Dag. Soms vermoeiend, maar vooral heel leuk want onbewust ga je mee op zoek naar de antwoorden… En heb je stiekem meer geleerd over het tijdelijk thuisland.

Verwondering

De wereld door de ogen van een kind zien geeft je iets mee wat je zelf lang geleden verloren bent, namelijk: verwondering! Ga op in de belevingswereld van je kind. Je krijgt er zoveel voor terug, wedden?

