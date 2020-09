Déze 19 voornamen mag je je kind in Nederland volgens de wet absoluut niet geven

In Nederland zijn we vrij om een naam te kiezen die we willen voor onze zoon of dochter. Maar ook hier heb je je te houden aan sommige wetten – zelfs als het gaat om babynamen.

Want niet alle namen mag je zomaar aan je baby geven, blijkt.

Afgekeurd

Als je het te gek maakt dan heeft de ambtenaar van de burgerlijke stand bij de geboorteaangifte het recht een naam te weigeren. En deze namen kun je misschien beter niet kiezen, want die zijn (ooit) verboden (geweest):

F (door Rechtbank Amsterdam 30 juni 1998 alsnog geaccepteerd) Miracle of Love (Rechtbank Amsterdam 30 juni 1998, werd Miracle-of-love) Maastricht (Maastricht 1993) Geisha (Groningen ca. 1985, in 1990 wel geaccepteerd) Frans Rolls Royce (Arnhem 1977, zoon van Emile Ratelband) Willemszoon (Hoge Raad 4 februari 1971, bestaande achternaam die niet als voornaam gebruikelijk is) Fleur de Mariage (later wel geaccepteerd) Marieke Methadon Merijam (werd Mériam) Urine (bedoeld als vrouwelijke vorm van Uranus) Vos (Rechtbank Amsterdam 16 mei 1888, achternaam mag niet als voornaam) Thessalonica (werd Thiska) Socialist (1872) Guillemine Pierrette Zuidema (Hoge Raad 15 januari 1857, achternaam mag niet als voornaam) Maico (Havelte 1964, later wel geaccepteerd) Savanna Keke Pitojo

Lees ook

Tessa: ‘En dan zegt iemand ‘hoi meisje’ tegen mijn zoon’

Zin in het laatste babynieuws, de zoetste kinderkamers en verrassende winacties? Volg ons op Instagram @vivamama_nl!