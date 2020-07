‘Mijn nieuwe vriend heeft een kinderwens, maar ik twijfel…’

Elke week geven we je een kijkje in een populair topic op het VIVA Mama-forum. Deze week: vriend heeft kinderwens, maar ik twijfel

Nadia* heeft sinds twee maanden een vriend waar ze super gelukkig mee is. Zij heeft op dit moment al een kindje uit een vorige relatie. Haar vriend wilt heel graag kinderen, maar zij twijfelt nog. Nu begint dit problemen op te leveren in de relatie, omdat Nadia’s vriend zekerheid op dit gebied wilt. Nadia vindt dat hij niet van haar kan verwachten om dit na zo een korte tijd al zeker te weten. De VIVA-Mama’s schieten te hulp en dit is 10x jullie advies.

Panda1987 : ‘Nee hij mag dat inderdaad niet van jou verwachten, net zo min als jij mag verwachten dat hij wel wacht. Als zijn kinderwens zo sterk is mag dat, wil niet zeggen dat jij nu maar moet beslissen. Dan moet je accepteren dat dit niet meant to be is.’

12189 : 'Net zelf ervaren hoe het is om een relatie (van 7 jaar notabene) te verbreken vanwege het niet op een lijn zitten wat kinderwens betreft. Geloof me: dat wil je niet. Ik heb hier een hele grote les uit geleerd! Ik denk dat het voor jou zaak is om uit te zoeken waar je twijfel precies zit en of je dat om kunt zetten in een duidelijke ja of nee voor de toekomst. Dat verdienen jullie allebei.'

Sneeuwwitje80 : 'Leg hem dan duidelijk uit dat hier je pijn en onzekerheid zit en geef aan dat je het nog x jaren/maanden wil aankijken. Geef hem een stip op de horizon waar hij iets mee kan. Of op wachten of van weglopen.'

Stippeltjesbehang : 'Je kunt misschien nu nog niet weten of je kinderen met hem wilt. Maar wel of je überhaupt open staat voor nog een kindje in de toekomst.'

Discobar: 'Het gaat er nu volgens mij niet om of je een kind met hém wilt, want dat kan je na 2 maanden inderdaad nog helemaal niet zeggen, maar of er überhaupt nog ergens een kinderwens bij jou sluimert. Als dat laatste niet het geval is kan je hem het beste laten gaan.'

Newspaper : ‘Ik heb mijn man na een maand of 2-3 ook deze vraag gesteld. Hij is wat ouder dan ik en had al een kind en ik heb altijd een grote kinderwens gehad. Ik had me kunnen voorstellen dat hij dit niet meer wilde, daarom heb ik hem dat ook eerlijk gevraagd. Als hij resoluut nee had gezegd, was ik weggeweest. Simpelweg omdat ik mijn kinderwens niet weg had kunnen gooien. Als hij had getwijfeld had ik de relatie (denk ik) wel een kans willen geven, maar als op termijn zou blijken dat het een nee bleef dan was ik alsnog gegaan’

Het-groepje : 'Deze man wil na 2 maanden van jou een enorm commitment. Misschien moet hij eerst maar eens laten zien wat voor goede stiefvader hij is. Hij gaat wel erg uit van wat hij allemaal nodig heeft en wil en kijkt niet goed na te denken of dat wel in jouw en je kind's leven past.'

JobEva : 'Helemaal als je al een kind hebt en een beetje levenservaring hebt, vind ik dat je best wel nu over na moet denken, en hem dus niet aan een lijntje moet houden.'

PassingThrough : 'In mijn huidige relatie is het ook snel ter sprak gekomen. Mocht hij twijfels hebben gehad in de beginperiode, dan was het voor mij gelijk al een no go geweest. Wees eerlijk naar jezelf, en ook naar hem toe.'

Lollypopje: 'Ik snap dat als zijn wens zo sterk is hij niet wil wachten tot jij het weet met een reëel risico dat het antwoord nee is. Nu hebben jullie niet al een hele relatie opgebouwd en kan hij zich makkelijker open stellen voor een vrouw die het wel weet.'

*De naam Nadia is gefingeerd.

Beeld: iStock