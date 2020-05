Wat als de bff van je dochter een foute vriendin is?

Elke week geven we je een kijkje in een populair topic op het VIVA Mama-forum. Deze week: foute vriendin dochter

De dochter van Maxime* is 6 jaar en speelt vaak met een vriendinnetje die in dit verhaal ‘X’ wordt genoemd. X blijkt erg gemeen te kunnen worden als dingen niet gaan zoals zij het wil. Maxime vindt het vriendinnetje erg manipulatief en wilt haar eigen dochter hier tegen beschermen. Ze is van plan om te regelen dat haar dochter en ‘X’ volgend jaar niet bij elkaar in de klas komen. Ook wilt ze er voor zorgen dat haar dochter wat assertiever wordt en dus niet over zich heen laat lopen door haar vriendin. De VIVA-Mama’s schieten te hulp, dit zijn 10x jullie tips.

Knopper: ‘Ze moet voor zichzelf leren opkomen, dit gaat ze niet leren als je haar uit de situatie haalt. Misschien zit er in haar volgende klas wel weer een X. Of haal je haar telkens uit de situatie en komt ze op de middelbare bij een X in de klas en weet ze niet hoe ze hiermee om moet gaan. Je hebt van die trainingen die je dochter weerbaarder kunnen maken, ik zou hier eens naar kijken.’

‘Ze moet voor zichzelf leren opkomen, dit gaat ze niet leren als je haar uit de situatie haalt. Misschien zit er in haar volgende klas wel weer een X. Of haal je haar telkens uit de situatie en komt ze op de middelbare bij een X in de klas en weet ze niet hoe ze hiermee om moet gaan. Je hebt van die trainingen die je dochter weerbaarder kunnen maken, ik zou hier eens naar kijken.’ Eidde : ‘Maak je kind weerbaar ipv obstakels weghalen. Ook karate of weerbaarheids training kan een goed idee zijn. En gewoon niet meer met dat meisje spelen buiten school.’

: ‘Maak je kind weerbaar ipv obstakels weghalen. Ook karate of weerbaarheids training kan een goed idee zijn. En gewoon niet meer met dat meisje spelen buiten school.’ Jonesboro : ‘En weerkbaarheidscursussen en karate…ja die zijn er. Die zijn heus handig. Maar daar hoef je echt niet je kind naar toe te sturen als ze 6 is en niet voor zichzelf kan opkomen. Dit zeg ik als moeder van drie en als leerkracht: Let it gooo. X gaat trouwens ook nog heel veel leren.’

: ‘En weerkbaarheidscursussen en karate…ja die zijn er. Die zijn heus handig. Maar daar hoef je echt niet je kind naar toe te sturen als ze 6 is en niet voor zichzelf kan opkomen. Dit zeg ik als moeder van drie en als leerkracht: Let it gooo. X gaat trouwens ook nog heel veel leren.’ Bladiebladiebla2016: ‘Dit hoort bij kindervriendschappen. Zoon heeft ooit zo een vriendje gehad. Ik hield het wat meer in de gaten. We hadden ook een codewoord voor als er iets gebeurde wat hij niet leuk vond en het niet zelf op kon lossen. Dan hielp ik hem. Al snel kwam hij er gelukkig achter dat het geen fijne vriendschap was.’

‘Dit hoort bij kindervriendschappen. Zoon heeft ooit zo een vriendje gehad. Ik hield het wat meer in de gaten. We hadden ook een codewoord voor als er iets gebeurde wat hij niet leuk vond en het niet zelf op kon lossen. Dan hielp ik hem. Al snel kwam hij er gelukkig achter dat het geen fijne vriendschap was.’ Sugarmiss: ‘Volgende keer als het vriendinnetje komt dan laat je de meisjes beneden spelen. Als het meisje dan bazig doet zeg je dat ze samen moeten overleggen’

‘Stel je dochter de vraag wat ze zo leuk vindt aan X’

SteunEndeToeverlaet : ‘Het hoort wel echt bij de leeftijd, vind ik. Kinderen zijn bezig te ontdekken hoe ze met anderen kunnen omgaan en die X denkt dat ze iets gevonden heeft dat werkt. Ik zou met je eigen dochter praten. Vragen. Wat vind je leuk aan X? Wat gebeurt er als jij niet toegeeft? Doen anderen dat ook? Vind je dat leuk? Eerlijk?

: ‘Het hoort wel echt bij de leeftijd, vind ik. Kinderen zijn bezig te ontdekken hoe ze met anderen kunnen omgaan en die X denkt dat ze iets gevonden heeft dat werkt. Ik zou met je eigen dochter praten. Vragen. Wat vind je leuk aan X? Wat gebeurt er als jij niet toegeeft? Doen anderen dat ook? Vind je dat leuk? Eerlijk? Soleil8 : ‘Neem het met een korrel. Ik vermoed dat de moeder van X haar dochter ook heel lief en gevoelig vind, dat vind (bijna) iedere moeder tegenwoordig van haar kind. Laat haar haar gang gaan met kinderen zoals X en grijp alleen in als het echt noodzakelijk is en anders niet. Ze leren hiervan, echt.’

: ‘Neem het met een korrel. Ik vermoed dat de moeder van X haar dochter ook heel lief en gevoelig vind, dat vind (bijna) iedere moeder tegenwoordig van haar kind. Laat haar haar gang gaan met kinderen zoals X en grijp alleen in als het echt noodzakelijk is en anders niet. Ze leren hiervan, echt.’ Verassingswolkje : ‘Ik (juf) vind het niet gek om dit met de juf te bespreken hoor! Misschien kan ze je geruststellen, of ze kan je dochter (en dat andere meisje) ondersteunen. Eisen om naar een andere klas te gaan vind ik te zwaar, want ik lees niet dat er al aan gewerkt is. Als het probleem hardnekkig is en je dochter heeft er aanhoudend last van, en de juf ziet het ook, dan zou je het wel altijd bespreekbaar kunnen maken.’

: ‘Ik (juf) vind het niet gek om dit met de juf te bespreken hoor! Misschien kan ze je geruststellen, of ze kan je dochter (en dat andere meisje) ondersteunen. Eisen om naar een andere klas te gaan vind ik te zwaar, want ik lees niet dat er al aan gewerkt is. Als het probleem hardnekkig is en je dochter heeft er aanhoudend last van, en de juf ziet het ook, dan zou je het wel altijd bespreekbaar kunnen maken.’ Alecta : ‘Dit is hoe kinderen van 6 leren. Die zijn namelijk nog niet zo handig in sociale vaardigheden en leren al doende. Dat geldt voor zowel jouw dochter als het andere meisje. Bij pesten moet je ingrijpen, maar ik lees in jouw voorbeelden totaal geen pestgedrag, maar volkomen normaal gedrag voor deze leeftijd.’

: ‘Dit is hoe kinderen van 6 leren. Die zijn namelijk nog niet zo handig in sociale vaardigheden en leren al doende. Dat geldt voor zowel jouw dochter als het andere meisje. Bij pesten moet je ingrijpen, maar ik lees in jouw voorbeelden totaal geen pestgedrag, maar volkomen normaal gedrag voor deze leeftijd.’ Positivevibes: ‘Vergeet niet dat X óók pas 6 is he. Ik snap wel dat je het in de gaten houdt, maar pas op dat je je dochter niet als een onschuldig slachtoffer wegzet tegenover een evil genius. Op die leeftijd is het 9 van de 10 keer de combinatie van kinderen die in elkaar iets naar boven haalt. En ze moeten allebei nog heel veel leren qua sociale omgang.’

