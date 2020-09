Jennifer bloedt 5 maanden lang in haar zwangerschap maar krijgt géén miskraam

Jennifer is dolblij dat ze opnieuw zwanger is. Maar na 9 weken zwangerschap lijkt het mis te gaan: ze bloedt. De Amerikaanse dacht gelijk: dit is mis.

De hoop op een gezond kindje gaf ze na veel bloed op. ‘Ik dacht gelijk: ik moet naar het ziekenhuis. We zijn ons kindje verloren. Ik kon niet stoppen met huilen’. Maar toen kwam het verrassende: het bloeden hield maar niet op.

Toch niet

Het leek dus niet te gaan om een miskraam. De bloeding werd veroorzaakt door een zeldzame aandoening waardoor bloed constant ophoopt tussen de placenta en baarmoeder. Deze zeldzame aandoening, dat een officieel een subchorionische bloeding heet, komt maar in 1% van de zwangerschappen voor. De kans dat het leidt tot een miskraam is als je deze aandoening hebt, wel groter. Niet zo vreemd dus, dat Jennifer zich in eerste instantie rot schrok.

Ze moest bijna alle maanden in haar zwangerschap rust houden vanwege deze ziekte: daarom kon ze niet langer zorgen voor haar oudere kinderen. ‘Ik was te bang dat ze tegen me aan zouden stoten en mij nog meer zouden laten bloeden’. Jennifer en haar man hebben al een dochter van 2 en een dochter van 10 maanden. Haar man zegde daarom zijn baan op om fulltime in huis te kunnen helpen.

Doorzetten

Maar liefst 5 maanden lang bloedde Jennifer elke dag: dat was niet alleen fysiek zwaar, maar ook mentaal. Ze mocht niet meer sporten of seks hebben. ‘Ik dwong mezelf om positief te denken door mezelf voor te stellen hoe het kindje in mijn buik met mijn twee andere kinderen later blij zou spelen’, schrijft de vrouw in haar persoonlijke blog. In de laatste twee maanden van haar zwangerschap stopte het bloeden, maar Jennifer bleef heel voorzichtig. ‘Ik was bang dat alles weer mis zou gaan’.

Uiteindelijk werd haar zoontje rond de uitgerekende datum geboren via een natuurlijke bevalling en maakte hij het gelijk goed. Ook zij herstelde na de zwangerschap snel. ‘Ik was zo opgelucht. Ik hoefde niet meer voorzichtig te doen om te voorkomen dat ik weer zou gaan bloeden. Ik kon eindelijk genieten van mijn kindje, en ik was blij dat ik niet meer zwanger was’.

