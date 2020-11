Vrouw met tweeling van 1 jaar oud wordt geweigerd bij winkel: ‘3 is niet volgens coronaregels’

Nieuws waar ik kwaad van word. Moeder Janine denkt even wat planken terug te kunnen brengen bij Ikea in Groningen. Ze heeft haar tweeling mee. En dan wordt ze geweigerd bij de deur: “Jullie zijn met z’n drieën”, krijgt ze te horen.

Ze kan het amper geloven. “Dat slaat nergens op, hier ga ik niet mee akkoord”, zei ik. “Ik dacht ook dat die vrouw een foutje maakte en dat ik zo wel naar binnen kon.”

Woest

Maar de winkelmedewerkster meent het. Ikea laat maar twee mensen binnen en groepjes van meer dan twee zijn momenteel ‘verboden’. Kinderen meegerekend, dus. Janine haar tweelingdochters zitten in de kinderwagen en kunnen nog niet lopen. Ze zouden dus in principe de hele tijd dicht bij elkaar blijven, maar de regels zijn regels. ‘Twee mensen tegelijk naar binnen, en dit geldt ook voor gezinnen’, aldus Ikea. Aan RTL Nieuws laat Janine weten dat ze woest is. “Ik ontplofte gewoon. Nergens worden de regels zo gehanteerd, en dan voer je ze ook nog zo onmenselijk uit. Het is niet zo dat ik vind dat er geen regels moeten zijn en snap ook dat Ikea geen gezinsuitjes wil, maar dat was in deze situatie dus ook niet het geval.”

Discriminatie

Ik, zelf óók moeder van een tweeling, ben compleet in shock. Want ik wéét hoe pittig het zonder gedoe alleen al is om even naar een winkel te gaan met twee kleintjes, van 1 jaar oud. Mijn jongens zijn nu 1,5 jaar en alles keer twee doen, is op sommige momenten al een hele opgave. Ik leef met Janine mee, want ik had daar óók kunnen staan, bij de Ikea bij mij in Amsterdam. “Ik voelde me echt gediscrimineerd als tweelingouder”, zegt Janine. En zo voel ik dat ook – omdat wij tweelingmoeders nu eenmaal áltijd twee kinderen meenemen. We kunnen niet anders. En nee, de vader kán niet altijd mee – en hoe moeten single twinmoms het dan wel niet oplossen? Opeens, door corona, is twee tegelijk te veel. Dat steekt. Alsof je ‘beter af bent’ als je maar één kind tegelijk krijgt. Laten we hopen dat deze bizarre regel voor alle tweelingouders snel verdwijnt – zéker als het gaat om zulke jonge kinderen die niets anders doen dan samen in een buggy zitten. Toch?

Op Twitter stroomt de verontwaardiging binnen:

Moeder en tweeling van 4 weken oud mogen de #IKEA #Barendrecht niet in want ze zijn met 3 personen en je mag maar met 2 naar binnen. Tweeling lag natuurlijk samen in 1 wagen. Er is dan toch wel iemand helemaal de weg kwijt. — PMG Engelen (@PmgEngelen) October 28, 2020

Als je als alleenstaande moeder naar de #ikeazwolle wilt. En je hebt 2 kinderen mag er 1 mee naar binnen want er mogen maximaal 2 personen naar binnen. Inclusief kinderen onder de 12 jaar. #momlifematters @IKEA #denknietdathetzohoort #kinderenonderde12jaar — Cilla (@CillaBlom94) November 4, 2020

Zin in het laatste babynieuws, de zoetste kinderkamers en verrassende winacties? Volg ons op Instagram @vivamama_nl!

Bron: RTL Nieuws | Beeld: iStock