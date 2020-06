Vrouwen met Neanderthaler-gen krijgen meer kinderen

Het Neanderthaler-gen, we hadden er nog niet eerder van gehoord. En dat is opmerkelijk, want één op de drie vrouwen in Europa heeft een gen geërfd van neanderthalers. Dat gen wordt nu gelinkt aan verhoogde vruchtbaarheid, minder bloedingen tijdens de vroege zwangerschap en minder miskramen.

Dat blijkt uit een nieuw Zweeds/Duits onderzoek.

Progesteronreceptor

De kans dat je dit gen als vrouw hebt geërfd, is met 33 procent behoorlijk groot. Het gaat om de zogeheten progesteronreceptor. Het geslachtshormoon progesteron is belangrijk voor de menstruatiecyclus en zwangerschap.

40.000 jaar geleden

Die receptor stamt af van de neanderthalers, de menssoort die zo’n 40.000 jaar geleden uitstierf. Gek genoeg heeft de receptor effect op vrouwen die nú leven: die zijn vruchtbaar(der).

Neanderthaler gen

Vrouwen met de neanderthaler-variant van de receptor hebben tijdens hun vroege zwangerschap minder miskramen en krijgen meer kinderen. Moleculair onderzoek toont aan dat deze vrouwen meer progesteronreceptoren produceren in hun cellen. Hierdoor zijn ze gevoeliger voor progesteron en daarmee beter beschermd tegen vroege miskramen en bloedingen.

Vruchtbaarheid

“Het aantal vrouwen dat dit gen heeft geërfd, is ongeveer tien keer groter dan bij de meeste neanderthaler-genen”, legt één van de onderzoekers uit. Dat zou bewijzen dat deze variant een gunstig effect heeft op de vruchtbaarheid.

Voor het onderzoek zijn de biobankgegevens van meer dan 450.000 deelnemers – onder wie 244.000 vrouwen – geanalyseerd. 29 procent heeft één exemplaar van de neanderthaler-receptor en 3 procent heeft twee exemplaren.

Het neanderthaler-DNA is voor 99,7 procent uniek aan het onze, de Homo sapiens sapiens. Onderzoekers beweren dat sommige mensen wel 2 procent van het neanderthaler-genoom kunnen dragen. Wat dit gegeven nog vreemder maakt, is dat wetenschappers onlangs een bijna volledige DNA-sequentie hebben teruggevonden van een 50.000 jaar oud neanderthaler-skelet.

