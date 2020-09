Je bent op een bepaalde leeftijd en krijgt die ene bekende vraag: wanneer begin je aan kinderen? Hoewel sommigen daar volop mee bezig zijn, willen anderen er (nog lang) niet over nadenken. Maar wat als je erachter komt dat je moeilijk zwanger wordt, en het dan misschien wel te laat is? De oplossing: thuis je vruchtbaarheid testen.

Meet Grip Fertility, een nieuw platform dat het mogelijk maakt om jouw vruchtbaarheid vanuit huis te testen. Of beter gezegd: ‘jou helpt om de meest voorkomende oorzaken van verminderde vruchtbaarheid uit te sluiten,’ zoals te lezen is op de website van Grip. Hoe werkt die test precies en waarom is het zo belangrijk (ook als je geen kinderen wil)? We vroegen het aan Grip-oprichter Anne Marie Droste.

Verminderde vruchtbaarheid

Uit een onderzoek van het CBS blijkt dat 27 procent van de hoogopgeleide vrouwen in Nederland nooit kinderen krijgt. Dat is hun eigen keuze, zou je zeggen. Maar dat is niet helemaal waar: 60 procent van die vrouwen heeft daar spijt van. ‘Een verminderde vruchtbaarheid is een reëel ding om bang voor te zijn,’ zegt Anne Marie. ‘Je vruchtbaarheid zou vanaf 27 jaar achteruit gaan, maar je hoort ook genoeg verhalen van vrouwen die met 43 jaar nog een drieling krijgen. Wanneer is het nou echt te laat? Ik besloot zelf om gewoon naar de huisarts te gaan.’

Vruchtbaarheid testen

Daar kreeg Anne Marie te horen dat ze bloedtesten kon doen om te achterhalen of ze genoeg eitjes had. Ze wilde namelijk nog een wereldreis maken en een carrière opbouwen voordat ze aan kinderen zou beginnen. ‘In Nederland kun je pas een vruchtbaarheidstest laten doen als je minstens twaalf maanden geprobeerd hebt om zwanger te worden. Dan heeft het totaal geen functie meer als planning tool,’ aldus Anne Marie. Om die reden begon ze met Grip: een medisch betrouwbare bloedtest die je makkelijk thuis kunt doen.

Wat doet de Grip-test?

Grip biedt vrouwen de mogelijkheid om meer te weten te komen over hun vruchtbaarheid, zonder serieus bezig te hoeven zijn met zwanger worden. Je vult online een vragenlijst in over je medische geschiedenis, welke anticonceptie je gebruikt en of je bepaalde klachten hebt. Voor de test moet je jezelf in een vinger prikken en een buisje met bloed opsturen. Dat wordt onderzocht in een laboratorium, waarna je de resultaten bespreekt met een fertiliteitsarts. ‘Je hoort niet of je garantie hebt op een baby, maar de test geeft je wél meer inzicht in de risico’s die je misschien loopt,’ aldus Anne Marie.

Persoonlijk risicoprofiel

En welke risico’s zijn dat dan? De meest voorkomende oorzaken van moeilijk zwanger worden, zijn PCOS (een hormonale aandoening waarbij je ovulatie minder regelmatig is), geblokkeerde eileiders of dat er iets mis is met je schildklier. ‘Als jij een grote kinderwens hebt, maar je weet dat je een verhoogd risico hebt op geblokkeerde eileiders, dan kun je dat in je overweging meenemen en wel of niet eerder aan kinderen te beginnen,’ legt Anne Marie uit. ‘Normaal gesproken kost het je veel tijd en doktersbezoeken voordat je pas achter zo’n risico komt. En dat is schrijnend.’

Een gat in de markt

Ook zonder kinderwens is de Grip-test een aanrader, omdat hormonale gezondheid volgens Anne Marie niet alleen belangrijk is als je zwanger wil worden. ‘Het is eigenlijk heel vreemd dat we zo weinig weten over onze eigen vruchtbaarheid,’ zegt de Grip-oprichter toe. ‘We kunnen overal gepersonaliseerde data over krijgen, van je stamboom tot het aantal stappen dat je per dag zet. Waarom dan niet over je vruchtbaarheid?’

Met het lanceren van Grip heeft Anne Marie daar verandering in gebracht, met tot nu toe al veel positieve reacties als gevolg. Natuurlijk heeft ze ‘m zelf ook geprobeerd. ‘Mijn schildklierwerking was aan de trage kant en ik had een hoge testosteronwaarde, wat betekent dat ik te veel stress had in mijn leven,’ vertelt Anne Marie. ‘Na de uitslag kon ik mijn levensstijl aanpassen om zo die waardes weer naar beneden te krijgen. Ik heb het gevoel dat ik mijn lichaam nu beter begrijp.’

Wil je meer weten en/of zelf een test doen? Check dan de website van Grip voor meer informatie.

