Waarom het belangrijk is om als (jonge) moeder dingen voor jezelf te blijven doen

Tijd heb je niet, tijd maak je. Voor je kind(eren), voor je vriendinnen, familie. En: voor jezelf, want selfcare(= selflove) is belangrijk. ‘Ik ben de trotse moeder van het leukste meisje van de wereld, Mex. We zijn bijna elke dag samen. Haar mama-zijn staat mij goed, al zeg ik het zelf, maar ik ben óók nog mijn eigen persoon. En soms wil die 30-jarige vrije geest iets voor zichzelf doen, zoals: dansen op een festival tot de zon ondergaat’, aldus VIVA’ Gina.

‘Het leven als freelance journalist slash producer en single mom (van een peuter die niets wil missen, alles wil meemaken (dus: middagdutjes bijna altijd skipt, niet voor 21.00 uur naar dromenland vertrekt) en het liefst álles met haar mama wil doen, kan soms nogal pittig zijn. Rust, goed slapen, dat ken ik al bijna twee jaar niet. Met een beetje geluk slaap ik 5/6 uur, op het randje van mijn, inmiddels ons bed, omdat Mex overdwars ligt. Prinses. Deadlines worden op het nippertje of (net) niet gehaald, omdat een thuiswerkdag standaard in de soep loopt (‘mami, samen kleuren; samen tv kijken; samen dansen’). En het plan om de schrijfschade die avond nog in te halen, is goed bedacht maar wordt altijd slecht, zeg maar gerust niet uitgevoerd. Omdat ik met Mex in bed ga liggen en na het bedritueel (lees: yoga, voorlezen, bidden, knuffelen) x 11 gedaan te hebben ook moe ben, en meestal met de kleine draak in slaap val.’

Opladen versus unwinden

‘De 2 lange weekenden per maand dat ik mom off duty ben, en Mex bij haar vader is, staat in het teken van opladen én uitleven. Tegenstrijdig? Wellicht, maar het werkt. Omdat die 7 dagen per maand om mij en mijn behoeftes draaien. Zónder dat ik mij daar schuldig of rot over hoef te voelen. Mijn dochter is immers bij haar vader. Side note: het duurde dik een jaar voordat ik écht kon genieten van die weekenden zonder Mex, maar als ik mijn meisje quality time gun met haar vader (en diens familie) moest ik mijzelf ook quality me-time gunnen, dacht ik zo. Van een ochtend Netflixen tot een dinner date en/of karaoke avond, plus: vanouds stapavondje met de meiden. Of – mijn favoriet – een dag festivallen. Het kan allemaal!’

Een voorbeeldfunctie

‘In het drukke single mom life vergeet ik mezelf soms. Gelukkig vergeet mijn moeder mij niet en springt zij vaak genoeg bij. Ze past een paar uurtjes op (zodat ik schrijfkilometers kan maken, een lesje yoga kan pakken of met een vriendin naar de late film kan), brengt avondeten langs en – het allerleukst – stuurt me geregeld een app met lieve, lovende woorden. Het schouderklopje van deze tijd!

De dagen dat ik Mex heb plan ik zoveel mogelijk om haar heen. Gelukkig heb ik ook geleerd dat het ook op die dagen, het zijn er zo’n 23 dagen per maand, prima is om momentjes voor mezelf in te lassen. Een moeder die geen tijd voor zichzelf maakt en alles opgeeft voor haar kind, geeft niet het beeld wat ik aan Mex wil meegeven. Het is gezond om dingen voor jezelf te blijven doen.’

Tijd om te reflecteren

Een momentje van rust, waardoor je weer adem kunt halen, is een moment om te reflecteren en stil te staan bij wat je al-le-maal hebt. Wanneer je middenin de wervelwind zit, is het soms lastig te beseffen wat je eigenlijk gecreëerd hebt in je leven en dankbaar voor mag zijn. ‘Na een avondje sauna, een werkdag in Amsterdam of weekend zonder mijn dochtertje kan ik niet wachten om haar weer te zien (en te knuffelen) en kan ik ons hectische maar heerlijke leventje weer aan.’

Beeld: Gina Pesulima

