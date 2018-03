Waarom het juist wél normaal is als het kind de achternaam van de moeder krijgt

In veel gevallen geven we onze kroost de naam van hun vader. Want ja, het ‘hoort’ nou eenmaal zo. Eigenlijk is het natuurlijk de grootste onzin, want je bent helemaal vrij in deze keuze. Toch krijgen ouders vaak een hele vragenlijst op hen afgevuurd, wanneer het kind de naam van de moeder krijgt. En daar is journaliste en muzikante Aafke Romeijn helemaal klaar mee!

Daphne Deckers, Wendy van Dijk en Sandra Schuurhof: het zijn slechts een paar voorbeelden van bekende mama’s die hun kinderen hun eigen achternaam gaven. En daarmee maken zij volgens velen een bijzondere keuze. Maar waarom vinden we het eigenlijk maar vanzelfsprekend dat het kind de naam van hun vader draagt?

‘Vind je man dat niet erg?’

Aafke kreeg regelmatig de vraag of haar man het niet erg vond dat hun kind haar achternaam droeg en daar is ze onderhand wel een beetje klaar mee. ‘Ehhh, zou je dat ook vragen als het andersom was?’, schrijft ze dan ook op Twitter. Het antwoord daarop is overduidelijk ‘nee’. En dat is, helemaal in deze tijd, toch vreemd.

Reacties

De tweet van de muzikante heeft dan ook veel losgemaakt. Zo laat schrijfster Susan Smit weten het juist cool te vinden en baalde ze er vroeger flink van dat ze niet de naam van haar moeder droeg. Ook anderen reageren positief op Aafke’s bericht en daarmee lijkt de ‘gekkigheid’ rondom het krijgen van je moeders achternaam in ieder geval een stukje minder te zijn geworden.

Mijn kind heeft mijn achternaam en ik krijg zo vaak de vraag “vindt je man dat niet erg?” Ehhhh zou je dat ook vragen als het andersom was? https://t.co/qVcqExKrgW — Aafke Romeijn (@aafkeromeijn) 20 maart 2018

