Waarom je kind met winterjas in een kinderzitje snoeren gevaarlijk is

Veel ouders brengen hun kind onnodig in gevaar door ze met winterjas en al in een kinderstoeltje in de auto te zetten. Door die dikke winterjas functioneren de gordels namelijk niet goed.

Tekst Libelle/Susan Dalstra | Beeld iStock

Dat laat de moeder in onderstaande video ook goed zien.

Levensgevaarlijke botsing

Als je je kind met jas en al insnoert, zitten de gordels veel losser dan zou moeten. Bij een botsing wordt de jas samengeperst waardoor het kind veel te veel bewegingsruimte krijgt en uit het zitje door de auto wordt geslingerd. Dat wijst onder meer een crashtest die The Today Show uitvoerde ook uit. De dummy’s in de test met een winterjas aan werden bij de botsing vrijwel direct uit het zitje gelanceerd.

‘Veiligheid boven alles’

De ANWB onderschrijft dat het risicovol is om je kind met een dikke winterjas in te snoeren. ‘De kans bestaat dat er speling ontstaat en de gordel niet goed werkt. Zorg ervoor dat de gordel echt goed strak zit als de jas het aankan. Doe anders de winterjas van het kind uit. Alle moderne auto’s zijn voorzien van verwarming. Veiligheid gaat voor alles’, zegt woordvoerder Markus van Tol. Als de verwarming niet toereikend is, kun je altijd nog een fleecedeken in de auto leggen.