Waarom voorlezen voor je kind zó belangrijk is

Picture this: kind met knuffel op schoot, Kikker leesboek(en) (Kikker is verliefd, Kikker is ziek, Kikker is jarig) erbij en tussen de speelbedrijven door effe quality time samen. Een fijn en intiem moment én nuttig. Dus: belangrijk en voor herhaling vatbaar. Viva voorlezen!

Voorlezen is belangrijk voor je kind(eren). En wel hierom:

01. Sterke band met je kind

Voorlezen is een moment van rust! Je kind is hoogstwaarschijnlijk een ster in spelen (met jouw Labello!), kan niet stilzitten en wil continue lopen (maar dan wel zonder schoenen en het liefst ook zonder sokken), oftewel: ontdekken. En álles zelf doen. Een beetje rust zou fijn zijn, niet? Het kost je in het begin misschien wat moeite, maar als je regelmatig een boek pakt en de tijd neemt om een verhaaltje voor te lezen creëer je een dagelijks rustritueel. Zie voorlezen als een gezamenlijke activiteit die jullie dichter bij elkaar brengt.

02. Goed presteren op school

Een van de belangrijkste voordelen van het regelmatig voorlezen aan peuters en kleuters is dat het latere schoolprestaties goed doet. Woordenschat, begrip van context (waarom heeft Kikker au?) en het vergroten van de beleveniswereld: je doet het allemaal met voorlezen. Hoe eerder en hoe meer, hoe beter!

03. Ontwikkeling van spreekvaardigheden

Door te luisteren naar je voorleesverhalen leert jouw kind de basisgeluiden die onze taal vormen. Ook het ‘doen alsof’ ze zelf een boekje lezen (dat je peuter door een boek bladert en enthousiast brabbelt) is een heel belangrijke activiteit. Spelenderwijs leren is het credo!

04. Basiskennis over het lezen van een boek

Kinderen weten niet hoe een boek moet worden gelezen. Dit moeten ze leren en dat leren ze doordat jij het voordoet. DIY: volg soms met je vinger de tekst die je leest, van links naar rechts. En kijk je kindje aan, na het lezen van elke zin. Dit is een essentiële vaardigheid en één van de belangrijke lessen van het (voor)lezen.

05. Ontwikkeling van goede communicatieve vaardigheden

Als je tijd besteedt aan het voorlezen van verschillende, educatieve boeken zal de kans groter zijn dat je kind zich op een gezonde manier weet te uiten. Dat komt door het zien en meebeleven van de avonturen van de hoofdrolspeler (bijvoorbeeld Kikker) en de interactie tussen de personages in de boeken. Plus: het contact met jou tijdens het voorlezen van een verhaal (vraag ‘es of je kind de bladzijde wil omslaan of de hoofdrolspeler wil aanwijzen), draagt ook bij aan de ontwikkeling van goede communicatieve vaardigheden.

06. Beheersing van de taal

Kleuters en peuters die veel worden voorgelezen ontwikkelen een grotere woordenschat, met een sterk taalgevoel als gevolg. Hoe vaker een kind voorgelezen wordt en dus ook hoort hoe zinnen worden ontwikkeld, hoe beter het begrip van taal.

07. Begrijpend lezen

Kinderen die worden voorgelezen gaan oorzaak en gevolg herkennen. Op het moment dat je peuter of kleuter de scenario’s in de boeken begint te relateren aan wat er in zijn eigen wereld gebeurt (oh, papa is óók ziek net als Kikker), zal hij steeds enthousiaster reageren op de verhalen die je voorleest. Met toe, nog één (twee of tien) verhaaltje(s) als gevolg.

08. Hulpmiddel bij nieuwe ervaringen

Het voorlezen van verhalen kan kinderen helpen met het begrijpen van nieuwe of moeilijke situaties. Bijvoorbeeld bij de eerste dag van de kleuterschool of een bezoek aan dokter. Het voorlezen van een verhaal dat te maken heeft met zo’n onderwerp geeft je de mogelijkheid om je kind te informeren, gerust te stellen en te laten zien wat je kind kan verwachten. Zo maak je het voor beide makkelijker.

09. Betere concentratie en discipline

Peuters kunnen in het begin nog makkelijk afgeleid zijn tijdens het voorlezen van een verhaal (zeg nou zelf, die doos met felgekleurde blokken vraagt om aandacht), maar uiteindelijk leren ze om stil te blijven zitten. Dit helpt om een zelfdiscipline te ontwikkelen, en zorgt voor een beter vermogen tot concentratie. En: een beter geheugen. Wonderkind in the making!

Tot slot…

10. Kinderen leren dat lezen leuk is

Voorlezen en zelf leren lezen helpt kinderen om boeken te zien als iets leuks. Kinderen die van jongs af aan worden voorgelezen en die hun ouders ook regelmatig zien lezen (hallo boekenclub!) hebben veel meer kans om boeken te verkiezen boven games, televisie, en andere vormen van entertainment als ze ouder worden.

Bron: Meer voor Mama’s | Beeld: iStock