Wait, what?! Jongens krijgen meer zakgeld dan meisjes

En dat verschil is bijna twee euro. Deloitte deed onderzoek en zij berekenden dat jongens (10-12 jaar) gemiddeld zo’n €19,20 in hun spaarpot hebben zitten, en meisjes (10-12 jaar) €17,94. En dat komt niet omdat meiden beter zijn in uitgeven. Ze krijgen gewoon minder zakgeld.

Jongens ontvangen per maand bijna vijftien euro en meiden net iets meer dan twaalf euro. En (ook) op die leeftijd hebben jongens niet meer ‘nodig’. Waarom dit dus zo is, is nog niet onderzocht. Maar dat het verschil in behandelen er al vroeg in zit is duidelijk, gezien er op latere leeftijd een loonkloof van zestien procent ontstaat.

Als reden wordt genoemd dat jongens en mannen beter zijn in onderhandelen. Daarbij kan een vrouw in een onderhandeling al 1-0 achterstaan omdat al in de jeugd wordt aangeleerd dat het logisch is dat mannen meer verdienen.

Gewoon gelijk

De onderstaande video ging afgelopen week het internet over, waarin te zien is dat waar wij als volwassenen zoveel ‘moeite’ mee hebben, dat voor kinderen geen issue is.

Bron EditieNL | Beeld Shutterstock