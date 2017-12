Elke zondag zetten we een populair topic voor en door moeders van het VIVA-forum in de schijnwerpers. Deze week: Wanneer ben je nou écht klaar voor het krijgen van een baby?. Deel je mening in het topic of ga naar de pijler ‘Kinderen’ of ‘Zwanger’.

Wanneer ben je nou écht klaar voor het krijgen van een kindje? Het is een grote verandering in je leven en je weet van tevoren niet hoe het zal verlopen. Misschien ben je ook wel de eerste in je vriendengroep die over een babytje droomt. Je wilt best minder gaan werken maar hoe moet het dan financieel? En eigelijk wil je het liefst een regelmatig nachtritme behouden…

Al deze vragen struinen door het hoofd van VIVA-forummer Kihei. Ze vraagt zich af of zij de enige is met deze onzekerheden. Op het forum van VIVA vraagt ze om advies.

Enn: ‘Je doet het, of je doet het niet. In feite spring je in het diepe en zie je daarna wel hoe het loopt. Er komt een mensje in je leven, een eigen mens met een eigen willetje. Dat valt vooraf gewoon niet te bepalen en in te schatten. Geloof me, er zijn genoeg mensen die vooraf ook dachten dat zij bepaalde veranderingen niet aan zouden kunnen maar achteraf is een mens tot meer in staat dan je denkt. En jij ook! Maar als je echt denkt dat je het niet aan kan dan moet je het vooral niet doen. Daar is niets mis mee.’

‘Je doet het, of je doet het niet. In feite spring je in het diepe en zie je daarna wel hoe het loopt. Er komt een mensje in je leven, een eigen mens met een eigen willetje. Dat valt vooraf gewoon niet te bepalen en in te schatten. Geloof me, er zijn genoeg mensen die vooraf ook dachten dat zij bepaalde veranderingen niet aan zouden kunnen maar achteraf is een mens tot meer in staat dan je denkt. En jij ook! Maar als je echt denkt dat je het niet aan kan dan moet je het vooral niet doen. Daar is niets mis mee.’ Captain_Obvious: ‘ Ik ging nadenken over hoe ik mijn leven over tien jaar zou zien. Dit was voor mij ondenkbaar zónder kinderen, dus toen wist ik genoeg.’

Ik ging nadenken over hoe ik mijn leven over tien jaar zou zien. Dit was voor mij ondenkbaar zónder kinderen, dus toen wist ik genoeg.’ Silvavida: ‘Ik heb in verschillende fases in mijn leven een baby gekregen: studerend, getrouwd en gescheiden. Al met al ging het moederschap hierin gewoon mee. Het leven gaat zoals het gaat. Je kan niet alles plannen. De liefde voor je kindje maakt de leeuwin in je los en maakt je onwijs sterk.

Succes met je keuze en bedenk dat overal ter wereld vrouwen kinderen krijgen in de meest ondenkbare omstandigheden. Wij in Nederland boffen echt om onze baby hier te morgen laten opgroeien.’

‘Ik heb in verschillende fases in mijn leven een baby gekregen: studerend, getrouwd en gescheiden. Al met al ging het moederschap hierin gewoon mee. Het leven gaat zoals het gaat. Je kan niet alles plannen. De liefde voor je kindje maakt de leeuwin in je los en maakt je onwijs sterk. Succes met je keuze en bedenk dat overal ter wereld vrouwen kinderen krijgen in de meest ondenkbare omstandigheden. Wij in Nederland boffen echt om onze baby hier te morgen laten opgroeien.’ Captain_Obvious: ‘ Terugkomend op je vraag: wat is een regelmatig nachtritme? Ik hou erg van slapen dus dat gedeelte heb ik helaas gedag moeten zeggen. Dat had ik van tevoren anders ingeschat. Maar elk kind is daarin verschillend.’

Terugkomend op je vraag: wat is een regelmatig nachtritme? Ik hou erg van slapen dus dat gedeelte heb ik helaas gedag moeten zeggen. Dat had ik van tevoren anders ingeschat. Maar elk kind is daarin verschillend.’ Happyapple: ‘Mijn man en ik kregen steeds meer een sterker gevoel dat we een kindje wilde. Dus toen zijn we ervoor gegaan. Over te weinig slaap: ik blijk er nu beter tegen te kunnen dan ik van tevoren had gedacht. Er zijn natuurlijk grenzen maar alles voor de kleine hè.’

‘Mijn man en ik kregen steeds meer een sterker gevoel dat we een kindje wilde. Dus toen zijn we ervoor gegaan. Over te weinig slaap: ik blijk er nu beter tegen te kunnen dan ik van tevoren had gedacht. Er zijn natuurlijk grenzen maar alles voor de kleine hè.’ Winterteen: ‘Wij wisten dat we er klaar voor waren toen tenminste een van ons een stabiel inkomen had en de ander een uitzicht daarop. We waren al acht jaar bij elkaar en realiseerden ons dat het perfecte moment niet bestaat. Het kan financieel altijd beter, je woonsituatie kan altijd idealer en je carrière kan altijd nog net wat flitsender.

Het gaat er om dat je het kindje stabiliteit en liefde kunt geven. Geen merkkleding, de duurste voeding of een VT-wonen kinderkamer. Liefde is het allerbelangrijkste. Als dat goed zit en jullie het beiden echt willen, waarom twijfel je dan nog? Zwaar is het toch wel! Maar ook fantastisch, en daar gaat het om.’



Twijfel: alleenstaande moeder worden of toch kiezen voor abortus?

Als zwanger worden maar niet lukt

Opvoeden: gaat het echt zoals je van tevoren dacht?

Tips tegen babykriebels: hoe kom je er vanaf?

Angst voor de bevalling: ‘Jij met je naaldenfobie gaat er een kind uit willen persen?’

Je kind bij jou in bed laten slapen: doen of niet?

Als je niet op een roze wolk zit tijdens je zwangerschap: is dat erg?

Ergernissen tijdens het kraambezoek: ‘Mijn schoonmoeder verwachtte dat ik mijn drie dagen oude baby wakker zou maken’

Zijn we banger voor de bevalling dan vroeger?

Welke woorden zei jouw kindje als eerst?

Beeld: Istock