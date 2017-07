Het is weer zomervakantie: ‘ik word er niet gelukkig van’

Elke zondag zetten we een populair topic – voor en door moeders of zwangeren – van het VIVA-forum in de schijnwerpers. Deze week: hoe zorg je ervoor dat je de kinderen in de vakantie zich vermaken zonder mama? Ook meepraten? Deel je ervaring in het topic of ga naar de pijlers Kinderen of Zwanger.

Forummer ninosz is al twee weken zenuwachtig voor de aankomende zomervakantie van haar kinderen. Ze wordt echt niet gelukkig van dat gehang en kan daardoor niet even rustig op haar kont zitten. Ze verzint daarom continue dingen om te doen, maar komt zo zelf niet aan ontspanning toe.

Titanic40: “Waar is je partner in dit verhaal?”

“Waar is je partner in dit verhaal?” nlies: “Kinderen van 6 en 7 moeten zichzelf toch kunnen vermaken? Bedoel je met ‘we doen kleuren’ dat jij mee gaat zitten kleuren? Dan zou ik ook gillend gek worden: dat kunnen ze toch zelf. Net als met een bal in de weer zijn, een tent bouwen en andere van dat soort dingen. Ik zou aanraden om ze aan de gang te helpen en het ze verder zelf laten uitzoeken.”

“Kinderen van 6 en 7 moeten zichzelf toch kunnen vermaken? Bedoel je met ‘we doen kleuren’ dat jij mee gaat zitten kleuren? Dan zou ik ook gillend gek worden: dat kunnen ze toch zelf. Net als met een bal in de weer zijn, een tent bouwen en andere van dat soort dingen. Ik zou aanraden om ze aan de gang te helpen en het ze verder zelf laten uitzoeken.” Lila87: “Ik denk dat je jezelf te veel druk oplegt. Als ik terugdenk aan onze zomervakanties van vroeger, dan denk ik vooral aan het buitenspelen met mijn zusje en broertje en andere kinderen uit de straat. Af en toe deden we met onze ouders wel een uitstapje naar de zee, maar het vaakst speelden we gewoon buiten. Dan deden wij waar we zin in hadden en onze ouders ook. Kinderen vinden altijd wel iets leuks om te doen, zeker op die leeftijd.”

“Ik denk dat je jezelf te veel druk oplegt. Als ik terugdenk aan onze zomervakanties van vroeger, dan denk ik vooral aan het buitenspelen met mijn zusje en broertje en andere kinderen uit de straat. Af en toe deden we met onze ouders wel een uitstapje naar de zee, maar het vaakst speelden we gewoon buiten. Dan deden wij waar we zin in hadden en onze ouders ook. Kinderen vinden altijd wel iets leuks om te doen, zeker op die leeftijd.” yukon: “Je moet een balans proberen te vinden. Als je met ze speelt met je volle aandacht en enthousiasme, kunnen ze daarna echt wel even alleen spelen en hoef je je daar ook niet schuldig over te voelen.”

“Je moet een balans proberen te vinden. Als je met ze speelt met je volle aandacht en enthousiasme, kunnen ze daarna echt wel even alleen spelen en hoef je je daar ook niet schuldig over te voelen.” Yggdrasil-: “Nou ik ben ook zo’n moeder die 6 weken vakantie gewoon niet trok. Als je geluk hebt ben je er twee weg, tijd waarin je nog steeds aan het rennen bent en ervoor moet zorgen dat ze niet verzuipen of hun nek breken of levend verbranden. En ondertussen moet je ze insmeren, laten slapen, zorgen dat ze een beetje gezellig zijn (lees niet de camping af brullen) en er wat eten in zien te krijgen. En dan heb je nog een dikke maand waarin je werk en (geen) opvang moet zien te combineren en ondertussen hoop je dat het ten minste droog is. Ik vond twee weken vakantie ook altijd meer dan genoeg, want ik genoot er gewoon ook niet van.”

“Nou ik ben ook zo’n moeder die 6 weken vakantie gewoon niet trok. Als je geluk hebt ben je er twee weg, tijd waarin je nog steeds aan het rennen bent en ervoor moet zorgen dat ze niet verzuipen of hun nek breken of levend verbranden. En ondertussen moet je ze insmeren, laten slapen, zorgen dat ze een beetje gezellig zijn (lees niet de camping af brullen) en er wat eten in zien te krijgen. En dan heb je nog een dikke maand waarin je werk en (geen) opvang moet zien te combineren en ondertussen hoop je dat het ten minste droog is. Ik vond twee weken vakantie ook altijd meer dan genoeg, want ik genoot er gewoon ook niet van.” Bumba1985: “Ik moet bekennen dat ik er ook best wel tegenop zie. Ik probeer voor mezelf alvast enigszins een plan te bedenken. Verder ga ik ook ergens een weekenddag inplannen om met een vriendin naar de sauna te gaan. Mag mijn man ons zoontje eens een dag in zijn eentje entertainen.”

“Ik moet bekennen dat ik er ook best wel tegenop zie. Ik probeer voor mezelf alvast enigszins een plan te bedenken. Verder ga ik ook ergens een weekenddag inplannen om met een vriendin naar de sauna te gaan. Mag mijn man ons zoontje eens een dag in zijn eentje entertainen.” Baudolino: “Ik heb precies het tegenovergestelde. Ik vind de vakanties juist super relaxed. Geen gedoe met je kind op tijd naar school krijgen en daarnaast zelf op tijd op het werk komen.”

“Ik heb precies het tegenovergestelde. Ik vind de vakanties juist super relaxed. Geen gedoe met je kind op tijd naar school krijgen en daarnaast zelf op tijd op het werk komen.” lilalinda: “Vraag eens hoe je man het zou doen. Vaders hebben vaak een zeer relaxte manier om kinderen zichzelf te laten vermaken (gewoon omdat zij Tour de France willen kijken).”

“Vraag eens hoe je man het zou doen. Vaders hebben vaak een zeer relaxte manier om kinderen zichzelf te laten vermaken (gewoon omdat zij Tour de France willen kijken).” lolly-pop: “Ik zie er aan de ene kant ook wel tegenop hoor: 6 weken lang, met een man die geen vakantie heeft. We gaan dus ook niet op vakantie. Ik heb twee kinderen en ben zelf hoogzwanger. Dus ja, ik kan leukere dingen bedenken. Het enige voordeel is dat het heerlijke uitslapers zijn, dus de dag begint in ieder geval niet vroeg. Verder zie ik het wel. Loslaten, ademhalen en zich lekker zelf laten vermaken. We zullen regelmatig dagjes weggaan, maar ik ga ze verder echt niet entertainen ofzo.”

