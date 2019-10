Bij birdnesting wisselen na een scheiding de ouders van huis in plaats van de kinderen. Wat zijn de voor- en nadelen?

Dubbelop

Wanneer ouders uit elkaar gaan, wordt vaak tegen de kinderen gezegd dat een scheiding ook leuke kanten heeft. Zo krijgen de kinderen van alles twee: twee huizen om in te wonen, twee slaapkamers en twee verjaardagsfeestjes. Voor een kind klinkt dat inderdaad leuk, maar stiekem verandert er ook veel. Papa en mama wonen niet meer samen en doen vanaf nu de dingen (lees: de opvoeding) ieder op hun eigen manier. De omgeving verandert en de kinderen wonen niet langer in één huis, maar in twee huizen. Praktisch gezien betekent dat veel gezeul met spullen en (on-)bewuste keuzes voor de kinderen. Welk speelgoed gaat mee naar papa? Welke pyjama gaat mee naar mama? Wil je dit spelletje met mama spelen, of juist met papa? Bij birdnesting wordt een goede poging gedaan om die keuzes te onderscheppen.

Birdnesting

De kinderen wonen in het ouderlijk huis en de ouders wonen hier om de beurt. Beide ouders hebben naast de ouderlijke woning nog een ander woonadres. Dat kan een huis of appartement zijn, maar in sommige gevallen ook een caravan of logeerkamer.

Voordelen

Birdnesting zorgt voor één groot voordeel: de kinderen hebben een vaste basis. Er hoeven geen spullen versleept te worden en de omgeving blijft onveranderd. Een wisseldag van papa naar mama of andersom? Die is er niet. Andere voordelen zijn:

Bij birdnesting hoeft geen sprake te zijn van een co-ouderschapsplan waarbij de vader de kinderen maar één keer in de twee weken een weekend te zien krijgt.

Er is altijd één ouder aanwezig.

Je kunt létterlijk afstand nemen van je gezin in je tweede huis.

Nadelen

Maar natuurlijk zijn er ook nadelen van birdnesting:

Het huishouden blijft nog steeds een gezamenlijke last.

Het tweede huis zorgt voor extra lasten.

Je blijft met elkaar verbonden en het is de vraag in hoeverre je als ouder de kans krijgt een eigen leven op te bouwen.

Die nadelen ondervindt ook Dagmar. ‘We hebben voor birdnesting gekozen vanwege de kinderen. Vooral Pablo van 4 is een gevoelig ventje. En Claude van 6 doet altijd erg stoer, maar volgens zijn juffie is ook hij hoogsensitief. Voordat we de kinderen over de scheiding zouden vertellen, zijn we naar de schoolpsycholoog gegaan. Die zei dat er een grote kans was dat we de kinderen ernstig zouden beschadigen als ze steeds heen en weer zouden verhuizen, zoals met co-ouderschap.

Nou, dat wilden we natuurlijk niet. Ik voel me toch al zo schuldig dat ik ze een normale jeugd ontneem. Mark heeft een kamer gevonden in een woongroep, dat klinkt heel gezellig. Ik woon tijdelijk in een stacaravan op een bungalowpark, en we wonen om en om een week bij de kinderen. Dat is nu een half jaar zo en ik heb het gevoel dat het met de kinderen wel goed gaat.

Het probleem is dat ik steeds meer moeite krijg met de situatie. In ons oude huis komen er altijd fijne herinneringen boven en dat doet zo’n pijn dat ik soms meteen weer terug wil naar mijn stacaravan. Maar daar mag ik de kinderen niet mee naartoe nemen. Dat hebben Mark en ik afgesproken. Als Mark en ik iets moeten bespreken, doen we dat ook in ons oude huis. Dat is altijd gezellig, wijntje erbij, heel vertrouwd. Dan ik ga ik weer twijfelen. Vooral als ik terug rij naar die bedompte rotcaravan. Is dat mijn toekomst? Maar een behoorlijke woning kan ik door deze regeling niet betalen.’

Ouderschapsplan

De afspraken over birdnesting kunnen worden vastgelegd in het ouderschapsplan. Daarin leg je samen vast wie wanneer in het huis woont. Daarnaast leg je vast hoe de kosten verdeeld worden en hoe je elkaar informeert over bijvoorbeeld de kinderen.

