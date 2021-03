Wauw! Tabitha en verloofde Mauron zijn ouders geworden van een dochter

Wij hebben weer prachtig babynieuws, want zangeres Tabitha is zaterdag bevallen van haar eerste kindje. Zij en haar verloofde Mauron zijn ouders geworden van een meisje, genaamd Imaya Tabitha Vlaar. Zaterdagavond maakte de dolgelukkige moeder het nieuws bekend op Instagram.

In oktober maakte de zangeres bekend samen met haar hubby Mauron Vlaar een kind te verwachten. Later vertelde ze dat ze enorm nieuwsgierig is maar ook opzag tegen de bevalling. ‘Ons kleine wondertje.. och wat vind ik het spannend en wat brengt dit ook enorm veel angsten met zich mee’, schreef ze toen. ‘Het mooiste wat ons ooit is overkomen, we missen je nu al en je bent er nog niet eens.’

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door SAY VEGAN MORE OFTEN 🌱 (@tabithamusik)

Bij de schattige foto op Instagram schrijft de zangeres ‘She’s perfect’. Ook de reacties zijn enthousiast. Zo reageert een fan: ‘Gefeliciteerd! En wat leuk dat jullie haar naar jou vernoemd hebben.’

Romantische kiekjes

De kersverse ouders zijn al meer dan drie jaar samen en sinds februari verloofd. Het koppel woont samen in Zaandam. Hoewel het Instagram account van haar wederhelft op privé staat, zien we gelukkig veel romantische kiekjes voorbijkomen op het account van Tabitha.

Slaapliedje

De zwangerschap gaf Tabitha, ook wel ‘Foen-A-Foe’, inspiratie voor nieuwe muziek. Zo bracht de R&B-zangeres begin februari een ‘slaapliedje’ uit speciaal voor haar dochter.

Aan ANP vertelde ze dat haar oma en moeder altijd slaapliedjes zongen toen ze jong was. ‘Ik vond dat zo mooi, dat wilde ik ook graag voor mijn dochter. Toen ik het liedje had gemaakt, had ik het gelijk naar mijn vriend gestuurd. Bij thuiskomst, kende hij het refrein al helemaal uit zijn hoofd en hebben we het samen voor haar gezongen. Ze reageert er ook echt op en gaat bewegen. Nu maar hopen dat ze er straks ook van in slaap valt.’

Verwerkingsproces

De zwangerschap was voor de zangeres deels een verwerkingsproces. Op 9-jarige leeftijd moest de jonge Tabitha namelijk afscheid nemen van haar vader. Dit vertelde ze aan Jamie Li (31) tijdens een aflevering van de ‘keukentafelsessies.’

‘Je ervaart toch nog bepaalde gevoelens. Ik moest heel erg denken aan vroeger en kon daar heel boos over worden. Terwijl ik normaal zoiets heb van: het is het verleden, I’m over that.’

Grote steun

Haar vader is, zoals ze zich kan herinneren, altijd al ziek geweest. Mede door haar verloofde Mauron heeft ze het verlies leren verwerken. ‘Ik was al best wel gebroken toen ik hem ontmoette. Wij hebben heel veel meegemaakt samen.’ Tabitha geeft toe het heel zwaar te hebben gehad. ‘En hij heeft me altijd ondersteund. Andersom ook, dat is echt onze journey geweest.’ Volgens de zangeres is er niemand die meer weet en dichterbij haar staat dan hij.

Bron: Flair | Beeld: Brunopress