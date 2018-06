Wekelijks of jaarlijks: hoe vaak zien jouw kinderen hun grootouders?

Elke zondag zetten we een populair topic voor en door moeders van het VIVA-forum in de schijnwerpers. Deze week vraagt een forummer advies over voor het eerst naar buiten gaan met je baby. Deel je mening in het topic of ga naar de pijler ‘Kinderen’ of ‘Zwanger’.

Sommige kinderen worden wekelijks gedropt bij oma en oma, omdat de ouders aan het werk moeten. Terwijl anderen hun grootouders máár eens per maand of een paar keer per jaar zien. Forummer Okidokie1 was wel benieuwd naar deze verschillen en vroeg het de ouders: ‘Hoe vaak zien jullie kind(eren) hun opa’s en oma’s?’ Dit zijn de reacties.

Anoniem051220170915: ‘Eens per 6-8 weken. Ze zien beide grootouders even vaak. Meestal gaan we dan met het hele gezin.’

‘Eens per 6-8 weken. Ze zien beide grootouders even vaak. Meestal gaan we dan met het hele gezin.’ Iekx: ‘Mijn kinderen zien hun opa’s en oma’s heel vaak. Meerdere keren per week is meer regel dan uitzondering. Maar het kan ook prima dat ze ze een week niet zien, maar dat gebeurt eigenlijk bijna niet. We wonen in hetzelfde dorp, dus dat scheelt denk ik behoorlijk.’

‘Mijn kinderen zien hun opa’s en oma’s heel vaak. Meerdere keren per week is meer regel dan uitzondering. Maar het kan ook prima dat ze ze een week niet zien, maar dat gebeurt eigenlijk bijna niet. We wonen in hetzelfde dorp, dus dat scheelt denk ik behoorlijk.’ Ruiva: ‘Gemiddeld eens per 6 weken denk ik. De ene oma werkt nog en woont (zonder auto) op 1,5 uur reizen. De andere opa en oma wonen op 3 uur reizen en opa werkt daar nog. Zelf hebben we geen auto. Ik zou het iedereen in onze familie gunnen dat we elkaar vaker zien maar dat gaat gewoon niet. De band tussen de grootouders en kleinkind is er echter niet minder om.’

‘Gemiddeld eens per 6 weken denk ik. De ene oma werkt nog en woont (zonder auto) op 1,5 uur reizen. De andere opa en oma wonen op 3 uur reizen en opa werkt daar nog. Zelf hebben we geen auto. Ik zou het iedereen in onze familie gunnen dat we elkaar vaker zien maar dat gaat gewoon niet. De band tussen de grootouders en kleinkind is er echter niet minder om.’ Whosthatgirl: ‘Zowel mijn ouders als de ouders van mijn man wonen op ongeveer 1,5 uur rijden bij ons vandaan. We zien mijn schoonouders denk ik vaker, omdat zij alle verjaardagen nogal uitgebreid vieren. Mijn ouders zien we weer meer één op één, omdat ik daar op een vrije dag nog wel eens met de kinderen naar toe ga.’

‘Zowel mijn ouders als de ouders van mijn man wonen op ongeveer 1,5 uur rijden bij ons vandaan. We zien mijn schoonouders denk ik vaker, omdat zij alle verjaardagen nogal uitgebreid vieren. Mijn ouders zien we weer meer één op één, omdat ik daar op een vrije dag nog wel eens met de kinderen naar toe ga.’ Anoniem235181354: ‘Ik dacht dat mijn kind niet echt een band zou kunnen hebben met opa en oma omdat hij ze niet wekelijks ziet, maar hij herkent ze al vanaf jonge leeftijd en er is echt een goede band aan beide kanten. Dat valt me reuze mee.’

‘Ik dacht dat mijn kind niet echt een band zou kunnen hebben met opa en oma omdat hij ze niet wekelijks ziet, maar hij herkent ze al vanaf jonge leeftijd en er is echt een goede band aan beide kanten. Dat valt me reuze mee.’ Medjouldadel: ‘Wij wonen in het buitenland, dus ze zien elkaar ongeveer 4 tot 5 keer per jaar. Op het moment ligt Skype eruit in ons thuisland, waardoor we minder Skypen maar voorheen was het één keer per week.’

‘Wij wonen in het buitenland, dus ze zien elkaar ongeveer 4 tot 5 keer per jaar. Op het moment ligt Skype eruit in ons thuisland, waardoor we minder Skypen maar voorheen was het één keer per week.’ Anoniem220130171: ‘Mijn zoon ziet mijn ouders elke dag. Hij kijkt elke avond Utopia met zijn oma. Ze wonen dan ook in dezelfde straat. De ouders van mijn huidige vriend zien ze echter maar vijf keer per jaar. Dat is op verjaardagen of met de kerstdagen.’

‘Mijn zoon ziet mijn ouders elke dag. Hij kijkt elke avond Utopia met zijn oma. Ze wonen dan ook in dezelfde straat. De ouders van mijn huidige vriend zien ze echter maar vijf keer per jaar. Dat is op verjaardagen of met de kerstdagen.’ Anoniem2604201811: ‘Mijn moeder past eens per week op en mijn vader komt eens per twee weken mee. Mijn schoonmoeder en schoonvader zijn gescheiden en wonen allebei op iets meer dan uur rijden. We proberen eens per maand daarheen te gaan, en dan komen ze eens per maand bij ons langs. Meestal lukt dat wel en plannen we twee bezoeken op 1 dag. Daarna ben ik altijd kapot.’

Lees ook:

Hoe vaak laat je je kind snoepen?

Manieren om je kind te laten stoppen met schelden

‘Help, mijn vriend heeft een kinderwens en ik niet’

Kleine kinderen in het bijzijn van grote honden

Babyzwemmen

Voor het eerst buiten

Beeld: iStock