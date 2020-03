Welke luiers zijn het best? 10x jullie advies

Elke week geven we je een kijkje in een populair topic op het VIVA Mama-forum. Deze week: Welke luiers?

G. is over vijf weken uitgerekend en wilt graag weten wat voor soort luiers het best zijn. Naast dat ze goed moeten zijn, speelt geld ook een rol. Ze vraagt op het VIVA-forum de VIVA Mama’s om hulp, hier is 10x jullie advies!

Fleuriefleur: ‘Ik heb een voorkeur voor pampers! Nog een tip: koop niet teveel luiers maat 1, mijn zoon was er met 2 weken uitgegroeid.’

Patchouli_: 'De praktijk gaat het je leren. Wat de een fijn vindt, vindt de ander weer niet. Ik ging toch altijd voor Pampers en zocht de beste deals op internet.'

Miek_: 'Ik zweer bij Bumblies. Zijn vaak de goedkoopste, zelfs wanneer andere luiers in de aanbieding zijn.'

Whatsinaname1988: 'Pampers zijn fijn voor de eerste maanden, daarna niet meer want ze lekken alleen maar door. Blumbies zijn idd hele fijne luiers!'

Suzan_1991: 'Ik vind Pampers verschrikkelijk, lekken alleen maar door hier. Etos en Kruidvat (oude variant: droog &vertrouwd) werken hier wel goed, maar dat is echt voor iedereen anders. Overigens ben ik nu volledig overgestapt op wasbaar. Goedkoper en beter voor het milieu!'

Nausicaa: ‘Ik was overtuigd van Pampers, tot mijn ukkie erg smal bleek, en een stuk minder lekkages had met Kruitvat. Die vallen wat smaller. Bij andere kinderen zal het andersom zijn. Het hangt dus ook echt gewoon van je kind af.’

Suuz393: 'Ik vind Kruidvat tot nu toe erg fijn (zoonlief is 5 weken). Hij was een mooie gemiddelde baby (3200gram) en wij zijn na 4 weken overgegaan van maat 1 naar 2. Bij Kruidvat kun je idd ruilen zonder bon.'

AaltjeR : 'Ik gebruik van alles door elkaar: kdv heeft de goedkope ah luiers, als er een aanbieding is pampers en anders Kruidvat. Bevalt allemaal prima. De kraamverzorgster raadde in het begin Kruidvat aan omdat die wat kleiner/smaller vallen en daarom geschikt zijn voor pasgeborenen.'

Vis28: 'Als budget een rol speelt: wel eens nagedacht over wasbare luiers? Of een combi wasbaar en wegwerp? Wasbaar is niet meer zoals vroeger. Tegenwoordig heb je super leuke printjes, luiers hoef je niet meer te weken en er bestaan inlegvellen waardoor je de poep zo met het velletje weg kan gooien.'

Pinotgrigio3: 'Wij zijn erg tevreden over de luiers van de Lidl. Sinds kort ook in maat 2 verkrijgbaar. Vind ze qua pasvorm vergelijkbaar met Pampers, lekken niet door en ruiken itt Pampers niet snel naar urine.'

Beeld: iStock