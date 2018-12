Wil je kind niet eten? Dit is volgens Chrissy Teigen dé truc (en wij vinden ‘m fantastisch)

Menig ouder zal het herkennen: een kind zijn bord leeg laten eten kan een flinke opgave zijn. De een wil geen groente, bij de ander krijg je überhaupt nauwelijks iets – behalve snoep – door de keel. Chrissy Teigen heeft er iets op gevonden.

John Legend en Chrissy Teigen hebben thuis een kieskeurige koter. Hoe ouder hun dochter Luna wordt, hoe minder ze eet wat de pot schaft. Maar Chrissy zou Chrissy niet zijn als ze niet weer met een hilarisch plan op de proppen zou komen.

Lunables

Om Luna te enthousiasmeren heeft Chrissy een menukaart gemaakt, bestaande uit cornflakes met banaan, quesadillas, vissticks, spaghetti en ware ‘ham & kaas Lunables’ (een variatie op het Amerikaanse merk Lunchables). Chrissy’s ervaring – ze is auteur van de Cravings-kookboekenreeks – kwam hier duidelijk van pas: de gerechten zien er gelikt uit.

De rekening, alstublieft

Chrissy schotelt haar 2,5-jarige dochter de menukaart voor zodat zij zelf kan kiezen wat ze wil eten – in de hoop dat ze het dan ook daadwerkelijk naar binnen werkt. Maar Chrissy gaat nog verder in haar spel. Zo staan er ook prijzen bij de gerechten, die Luna echt moet betalen. ‘Ik heb het gevoel dat ze het sneller eet als ze ervoor moet betalen,’ laat Chrissy weten. Voordat je begint te steigeren: dit gebeurt met nepgeld.

Viraltje

Op social media deelt Chrissy haar originele idee met haar volgers. ‘Ik heb een restaurant voor mijn 2,5-jarige gemaakt,’ schrijft ze op Twitter. Het bericht werd bijna 26 duizend keer geretweet en ruim 260.000 keer geliked. Ook op Instagram viel de video in de smaak: daar kreeg Chrissy ruim 150 duizend likes en drieduizend reacties.

I made a restaurant for my 2 and a half year old pic.twitter.com/bqQ40bFQ4F — christine teigen (@chrissyteigen) 18 december 2018

Twitteraars reageren enthousiast op het idee en grappen mee.

I want to review this restaurant for @BuzzFeed — Sam Stryker (@sbstryker) December 18, 2018

My Mom did this for us in the 70's. We even got a real coffee shop bill with the total cost, we paid by the rule of kiss the cook, paid in full. — Janis 🇨🇦 (@janismullan) December 18, 2018

Only $1 extra to add chicken to the cheese quesadilla. That’s honestly such a bargain @chrissyteigen — James (@Jah_mes_) December 18, 2018

This could actually work tho. Cause if she’s picking the same thing every time you can take it off the menu. 😅 — Heather. (@HarmonyHunter14) December 18, 2018

Ok your spelling of Lunables is so cute we’re considering mixing things up by going for a re-brand 😏 — The Real Lunchables (@RealLunchables) December 19, 2018

Poor Luna is spending almost $100/week on restaurants! — V/ictoria \//\//alden (@vlo4sho) December 18, 2018

This is brilliant. I’m so tired of the “what do you want for a snack/lunch/breakfast?” every day. Limited options, choose one. Done. — Amy (@LilacAmy11) December 18, 2018

Nou mama’s, jullie mogen aan de knutsel!

