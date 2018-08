Wil ik kinderen? Sofie zocht het uit en dit is haar eindconclusie (#14)

Sofie Rozendaal heeft de 30 bereikt en krijgt steeds vaker te maken met de vraag of ze eigenlijk kinderen wil. Voor haar reden tot twijfel, want hoe kun je dat zeker weten? Om erachter te komen heeft ze van deze vraag haar nieuwe missie gemaakt. Hoe het haar afgaat, kun je hier wekelijks volgen.

Sofie’s vorige video gemist? Check ‘m hier

In de laatste aflevering van de docuvlog ‘Wil ik kinderen?’ blikt Sofie terug op afgelopen maanden. Tot welke inzichten is ze gekomen, welke adviezen neemt ze van de interviews mee? Ook gaat ze in gesprek met haar ouders en broertje. Wat vonden zij van haar zoektocht en hoe denken ze over haar eindconclusie?