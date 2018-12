Zin in een gezellig dagje weg in de kerstvakantie? VIVA geeft 10×2 bioscooptickets weg voor de kleuterfilm Rita & Krokodil 3. Lees snel verder om te lezen hoe je kans maakt.

Vanaf 13 december is de kleuterfilm Rita & Krokodil 3 in filmtheaters in het hele land te zien. Negen lieve en sfeervolle verhaaltjes over de vastberaden kleuter Rita en haar beste vriend, de altijd hongerige Krokodil. Voor de aller jongste kijkers vanaf 2 jaar maar ook voor papa’s, mama’s, opa’s en oma’s. Over vriendschap, emoties en alledaagse belevenissen. Een kleurrijk, grappig en muzikaal feest van herkenning.

In Rita & Krokodil 3 gaan de twee vrienden skiën, kerstkoekjes bakken, een verjaardagsfeest organiseren voor oma, halloween vieren, vogels voeren, een kasteel bezoeken, binnenspelen omdat het buiten regent, croquet spelen en oud & nieuw vieren.

Winnen?

Wil je kans maken op de tickets? Je hoeft alleen maar onderstaand winformulier in te vullen en je daarin aan te melden voor onze nieuwsbrief.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.