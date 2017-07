WIN: Cadeaukaart en strippakket van Donald Duck

Verjaardagen, feestdagen, het behalen van een (zwem)diploma: vind jij een cadeautje kopen soms ook lastig? Herkenbaar, en daarom komt Donald Duck met de cadeaukaart!

Je kunt de kaarten bestellen en verzilveren op DonaldDuck.nl/cadeau, waar keuze is uit honderden speciale Duck-cadeaus uit de Duckstadshop, maar je kunt ook een abonnement op het leuke tijdschrift nemen. Daarnaast bevat elk cadeaudoosje een verrassing. De waarde kan je natuurlijk zelf bepalen.

Win!

We mogen drie personen blij maken met een cadeaukaart t.w.v. € 10,- én een tof strippakket. Wil je kans maken? Vul het formulier hieronder in en schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief. Succes!