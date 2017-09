WIN: Vind je spullen makkelijk terug met Tile

Je bent al een half uur door je huis aan het scharrelen om alle honderd benodigdheden voor je tripje naar het park bij elkaar te verzamelen, maar het meest belangrijke- je portemonnee- is nergens te vinden. Maar er is nu een oplossing.

Enter: Tile. Deze kleine tracker stop je in je portemonnee en met de bijbehorende app laat je ‘m een geluidje maken of spoor je de exacte locatie van je geld op. En hoe fijn: hij werkt ook andersom. Dus heb je wél je portemonnee, maar niet je smartphone? Door op je Tile te drukken vind je je smartphone of tablet waar je ‘m aan gekoppeld hebt. Dit lijkt ons de beste uitvinding sinds navigatiesystemen. Er zijn twee versies van de Tile Pro: de Style (wit) en de Sport (grijs). Een voor mama en een voor papa dus!

Winnen?

Beeld Tile Pro en iStockphoto