WIN: Stokke Sleepi Mini meegroeibedje + matrasje t.w.v. €500

Je baby een nachtbraker? VIVA Mama to the rescue! Wij mogen namelijk een Sleepi Mini meegroeibedje inclusief matrasje van Stokke t.w.v. 498 euro weggeven. Zeg maar dag tegen slapeloze nachten en hallo tegen het vroege vogel bestaan!

Dit jaar viert Stokke de 20e verjaardag van Sleepi, en wie jarig is trakteert. De Sleepi Mini is niet zomaar een bedje, maar groeit met je kindje mee totdat hij of zij ongeveer 10 jaar is. De Sleepi Mini (het wiegje) is namelijk makkelijk uit te breiden tot een ledikant, het Sleepi Bed. Door het in hoogte verstelbare matras en de uitbreidingsmogelijkheden gaat het bedje jarenlang mee. Je kindje groeit en het bedje groeit mee, score!

Stylingtips

Voor de gelukkige die het bedje wint of als je als mommy to be wilt voorkomen dat je hele winkels leegkoopt, zetten we vijf handige stylingtips voor de babykamer voor je op een rij.

Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid. Dus, ga voor je begint met shoppen is online op onderzoek uit. Wat vind je leuk? Wat lijkt je mooi? Ga dan pas aan de slag. Nog iets wat handig is om in je achterhoofd te houden: less is more. Je koopt namelijk al zoveel spullen voor een baby en krijgt als het goed is lekker veel cadeau. Investeer liever in leuke manden of dozen waar je al die spullen makkelijk in kunt bewaren.

Haakjes aan de muur zijn een leuke en lekker goedkope manier om spullen zoals outfitjes, hoedjes, sjaaltjes maar ook leuke foto’s aan op te hangen. En ze geven de kamer een personal touch. Leuke kleedjes op de vloer zijn mooi voor het oog en lekker zacht voor de baby. Win-winsituatie! L ast but not least verdient de Sleepi natuurlijk ook een mooi plekje in de babykamer. Het is een echte eyecatcher gemaakt van beukenhout en er is keuze uit de kleuren White, Natural, Hazy Grey en Mint. De Sleepi biedt een veilige en comfortabele plek waar je kindje in alle rust kan dromen. Dan heb jij wat welverdiende tijd voor jezelf.

Inspiratie nodig? Bekijk onderstaande foto’s door op de pijltjes te klikken.

Doe mee

Waar wacht je nog op? Doe mee met deze fantastische winactie! Het enige wat je hoeft te doen is hieronder je gegevens achter te laten. Good luck!